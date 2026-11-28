Trong khi việc cải tạo chung cư cũ vẫn cần thời gian, nhu cầu cải thiện điều kiện sống không thể trì hoãn. Một số gia đình có điều kiện tài chính lựa chọn giữ lại căn nhà đang sở hữu, đồng thời tìm kiếm nơi ở mới với hạ tầng đồng bộ, không gian xanh và môi trường sống chất lượng hơn.

Người dân không chỉ cần một căn hộ rộng rãi mà còn cần những tiện ích xung quanh

Nhiều khó khăn trong cải tạo chung cư cũ

Mỗi tối, anh Đức Minh, 40 tuổi, giảng viên đại học, lại cùng con gái 9 tuổi leo năm tầng cầu thang về một căn hộ tập thể rộng khoảng 45m² tại Hà Nội. Vợ chồng anh mua căn hộ này năm 2015 vì mức giá vừa sức và gần nơi làm việc. Hơn một thập kỷ sinh sống, gia đình anh đã quen với cư dân , phiên chợ sáng và nhịp sống nơi này. Tuy nhiên, khi con gái ngày càng lớn, nhu cầu của gia đình về một chỗ ở thoải mái hơn về không gian và tiện ích cũng dần hình thành rõ hơn.

Sau nhiều cuộc họp bàn, cư dân vẫn chưa biết khi nào khu nhà được xây dựng lại. Điều này cũng phản ánh những khó khăn trong quá trình cải tạo chung cư cũ tại các đô thị lớn. Theo Sở Xây dựng TPHCM, thành phố đã di dời 828 trong tổng số 1.194 hộ dân tại 16 chung cư nguy hiểm cấp D được kiểm định từ năm 2017. Tại Hà Nội, báo cáo giám sát chuyên đề về thị trường bất động sản cho biết, trong tổng số 2.185 nhà chung cư, có 860 nhà được kiểm định, trong đó 265 nhà cấp C và 6 nhà cấp D.

Cải tạo chung cư cũ không chỉ là bài toán kỹ thuật, nguồn vốn mà còn liên quan đến bồi thường, tái định cư và sự đồng thuận của các chủ sở hữu. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Quản lý đầu tư One Mount Real Estate, người dân cần biết quyền lợi của mình được giải quyết ra sao khi tòa nhà xuống cấp. Khi những vấn đề này chưa rõ ràng, việc đưa ra quyết định về tài sản và nơi ở cũng khó khăn hơn. Luật Nhà ở (sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 21-11 và có hiệu lực từ ngày 1-7-2027, tiếp tục hoàn thiện cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, làm rõ mối quan hệ giữa thời hạn sử dụng công trình và quyền tài sản. Tuy nhiên, tiến độ cải tạo còn phụ thuộc vào quy hoạch, nguồn lực và phương án bảo đảm quyền lợi cư dân.

Trong khi chờ đợi, nhu cầu sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe của cư dân vẫn còn đó. Vợ chồng anh Minh quyết định giữ lại căn hộ tập thể để chờ phương án cải tạo, đồng thời tìm kiếm căn hộ tại khu đô thị có hạ tầng và không gian sống phù hợp hơn. Một bên là tài sản đã tích lũy, bên còn lại là chất lượng cuộc sống hiện tại.

Chất lượng sống không dừng ở diện tích căn hộ

Khi điều kiện kinh tế cải thiện, nhu cầu nhà ở không còn dừng ở việc có một nơi để ở. Chất lượng thiết kế, an toàn công trình, môi trường cư trú và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu ngày càng được quan tâm. Ánh sáng tự nhiên, thông gió, cây xanh và không gian công cộng cũng trở thành những tiêu chí quan trọng. Tại nhiều khu tập thể lâu năm, người dân khó khắc phục những hạn chế về hệ thống kỹ thuật, giao thông, cảnh quan và không gian chung. Đây là khác biệt giữa nâng cấp một căn nhà và cải thiện toàn bộ môi trường sống.

Tại Diễn đàn Phát triển chuỗi giá trị bất động sản Việt Nam năm 2026 vào cuối tháng 10-2026, KTS.Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Ngo Viet Architects & Planners nhận định, chủ đầu tư cần mở rộng cách tiếp cận, không chỉ xây dựng dự án bất động sản mà còn cùng các bên liên quan kiến tạo hệ sinh thái an cư, lạc nghiệp. Một dự án có giá trị khi người dân không chỉ có nơi ở mà còn được đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt, tiếp cận dịch vụ thiết yếu và ổn định cuộc sống lâu dài.

Đây cũng là tiêu chí của gia đình anh Minh khi tìm kiếm căn hộ tại các khu đô thị mới. Thay vì chỉ quan tâm giá bán mỗi m², anh tìm hiểu trường học, công viên, không gian sinh hoạt chung, diện tích cây xanh và khả năng kết nối tiện ích. Hệ thống phòng cháy chữa cháy, thang máy và lối thoát nạn cũng được anh chú trọng. Trong lần đầu xem căn hộ mẫu, con gái anh hỏi dưới nhà có sân chơi không. Câu hỏi khiến anh nhận ra gia đình mình không chỉ cần căn hộ rộng hơn mà còn cần không gian để con vui chơi, vận động và gần gũi thiên nhiên.

Tại các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, chất lượng sống được hình thành từ công năng căn hộ, chất lượng công trình, cảnh quan và tiện ích thiết yếu. Thiết kế hợp lý giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, tăng thông gió và tối ưu diện tích sử dụng. Cây xanh, công viên, lối đi bộ tạo điều kiện vận động, kết nối cộng đồng. Trường học và dịch vụ gần nơi ở cũng góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Tuy nhiên, những giá trị này không mặc nhiên có ở mọi dự án mới. Chất lượng thiết kế, vật liệu, thi công, diện tích cây xanh và giải pháp tiết kiệm năng lượng cần được kiểm chứng qua công trình thực tế, thay vì chỉ dừng ở cam kết trên bản vẽ. Hạ tầng, tiện ích cũng cần được đầu tư và quản lý đồng bộ trong quá trình vận hành.

Căn tập thể cũ vẫn là tài sản và nơi lưu giữ kỷ niệm của gia đình anh Minh. Điều thay đổi là tiêu chuẩn sống mà vợ chồng anh đặt ra cho nơi ở tiếp theo. Sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu đối với phát triển nhà ở đô thị: không chỉ gia tăng nguồn cung mà còn phải nâng cao chất lượng công trình, mở rộng không gian xanh, sử dụng tài nguyên hiệu quả và xây dựng môi trường cư trú đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

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