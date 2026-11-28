Pin lưu trữ là giải pháp giúp điện mặt trời phát huy hiệu quả, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống điện và giúp người dân chủ động hơn về nguồn cung điện.

Tọa đàm truyền thông về năng lượng tái tạo ngày 28-11, tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: HOÀNG YẾN

Ngày 28-11, tại tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) cùng Viện Nghiên cứu vùng và đô thị phối hợp Công ty CP Công nghiệp GG (GG Power) tổ chức tọa đàm về năng lượng tái tạo, kết hợp ra mắt bộ 3 pin lưu trữ dân dụng “Make in Vietnam”.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng, điện mặt trời, điện gió có hạn chế về tính ổn định, nhưng khi kết hợp với pin lưu trữ, những hạn chế này sẽ được khắc phục.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam phát biểu. Ảnh: HOÀNG YẾN

Theo ông Tuấn, việc kết hợp điện mặt trời mái nhà với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) tại chỗ giúp các doanh nghiệp, khu công nghiệp chủ động điều phối nguồn điện sạch, giảm chi phí và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu “sản xuất xanh” phục vụ xuất khẩu. Việc phát triển doanh nghiệp trong nước có năng lực nghiên cứu, sản xuất và làm chủ công nghệ lưu trữ cũng liên quan trực tiếp đến an ninh chuỗi cung ứng năng lượng.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, BESS là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao khả năng vận hành hệ thống điện, khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng...

Theo Bộ Công thương, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Cùng với đó, yêu cầu phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng được đặt ra nhằm hỗ trợ điều tiết phụ tải và giảm áp lực cho hệ thống điện vào giờ cao điểm.

Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GG Power trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: HOÀNG YẾN

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GG Power, nhận định, phát triển năng lượng tái tạo mới chỉ giải quyết một phần bài toán. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để nguồn điện tạo ra được sử dụng đúng lúc, đúng nơi, với chi phí hợp lý, ổn định và an toàn.

Ông Bình cho biết, sau 2 năm hoạt động, GG Power đã triển khai hơn 30 dự án lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng công suất nhà máy tại Hưng Yên từ 5GWh năm 2026 lên 12GWh trong năm 2027, phục vụ thị trường trong nước và từng bước mở rộng ra quốc tế.

Sản xuất và lắp ráp sản phẩm pin lưu trữ năng lượng dân dụng tại nhà máy của GG Power ở tỉnh Hưng Yên. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng, thị trường lưu trữ năng lượng còn nhiều tiềm năng phát triển, cả trong nước và quốc tế. Quy mô thị trường toàn cầu có thể đạt 100 tỷ USD vào năm 2050. Tại Việt Nam, nhu cầu lưu trữ năng lượng theo tính toán có thể đạt 10-16GW vào năm 2030 và khoảng 90GW vào năm 2050. Thị trường trong nước hiện thu hút nhiều nhà nhập khẩu và thương hiệu nước ngoài tham gia.

Sản phẩm pin lưu trữ do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Ảnh: PHÚC HẬU

Để BESS thực sự trở thành một cấu phần của hạ tầng năng lượng Việt Nam, bên cạnh năng lực sản xuất trong nước, thị trường còn cần cơ chế giá điện phù hợp, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định đấu nối và trách nhiệm thu hồi, tái chế pin.

Đây cũng là những vấn đề được báo chí đặt ra tại tọa đàm, hướng đến mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo gắn với an toàn, hiệu quả và khả năng tự chủ năng lượng của Việt Nam.

PHÚC VĂN