An Giang: Bắt nghịch tử đánh chết cha ruột, hành hung mẹ ruột

Ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Thành Tâm (22 tuổi, trú phường Châu Đốc) để điều tra tội "Giết người".

Bị can Trần Thành Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, Tâm sống cùng cha mẹ ruột tại khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc. Đối tượng thường xuyên uống rượu rồi chửi bới cha mẹ.

Tối 4-10, Tâm uống rượu một mình tại nhà đến hơn 12 giờ đêm. Sau đó, Tâm lên phòng cha ruột để đưa chìa khóa thì xảy ra cự cãi.

Trong lúc cự cãi, Tâm dùng chân đá, dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt cha mình. Khi thấy cha nằm bất động dưới sàn nhà, Tâm bỏ xuống tầng dưới tiếp tục uống rượu.

Khoảng một tiếng sau, Tâm quay lại phòng thấy cha nằm trên vũng máu nên gọi mẹ qua phòng dọn dẹp.

Trong lúc dọn dẹp, Tâm đá mẹ khiến bà ngã, bị thương ở đầu.

Lợi dụng sơ hở, mẹ Tâm chạy khỏi nhà, nhờ người chở đến Công an phường Châu Đốc trình báo.

Sau đó, bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị, hiện sức khỏe đã bình phục. Còn cha ruột của Tâm tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong do bị ngoại lực tác động nhiều lần, gây tổn thương nội sọ, chấn thương sọ não.

CHÂU HÀO