Vụ đất "vàng” Bến Vân Đồn: Bà Nguyễn Thị Như Loan chấp hành xong hình phạt

Theo đó, cấp phúc thẩm chấp nhận một phần hoặc toàn bộ kháng cáo của 11 bị cáo đối với bản án sơ thẩm ngày 10-4-2026 của TAND TPHCM.

Trong đó, bị cáo Lê Quang Thung, cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su (VRG), được giảm tổng hình phạt từ 14 năm tù xuống còn 12 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”. Bị cáo Trần Ngọc Thuận, cựu Tổng giám đốc VRG, được giảm từ 5 năm tù xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, được giảm từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm tù. Bị cáo Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín, được giảm từ 7 năm tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù. Cả hai bị cáo cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Ở cấp sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tại cấp phúc thẩm, bà Loan kháng cáo xin miễn hình phạt. HĐXX chỉ chấp nhận một phần kháng cáo, chuyển hình phạt từ 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo sang 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Do thời gian bị tạm giữ, tạm giam 116 ngày được quy đổi tương đương thời hạn cải tạo không giam giữ, tòa xác định bà Loan chấp hành xong hình phạt ngay tại thời điểm tuyên án phúc thẩm.

Theo nội dung vụ án, khu đất diện tích 6.201,9m² tại số 39-39B Bến Vân Đồn nay thuộc phường Xóm Chiếu, TPHCM là tài sản Nhà nước do VRG quản lý, sử dụng. Trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, các bị cáo tại VRG và các đơn vị liên quan đã thỏa thuận với các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có Công ty Việt Tín do Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đại diện, để thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Sau đó, các bị cáo thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn góp, qua đó chuyển dịch quyền sử dụng khu đất công sang doanh nghiệp tư nhân mà không thực hiện thẩm định giá, đấu giá theo quy định. Khu đất tiếp tục được chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 512,7 tỷ đồng.

Xem xét kháng cáo, HĐXX phúc thẩm ghi nhận toàn bộ hậu quả thiệt hại của vụ án đã được khắc phục. Ngoài số tiền 56 tỷ đồng bị cáo Lê Y Linh đã nộp để khắc phục hậu quả, tại cấp phúc thẩm, các bị cáo và người thân tiếp tục tự nguyện nộp hơn 2,7 tỷ đồng để bồi thường thiệt hại chung của vụ án.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và chính sách hình sự được áp dụng, HĐXX quyết định giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo có kháng cáo.

Ý LINH - SONG MAI