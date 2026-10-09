Khởi tố 2 bị can trong vụ hơn 2.300 con heo nhiễm chất tạo nạc

Ngày 9-10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, liên quan vụ phát hiện hơn 2.300 con heo có chứa chất salbutamol tại một cơ sở chăn nuôi trên địa bàn xã Tân An.

Hai bị can bị khởi tố gồm N.H.T. (SN 1954), chủ cơ sở chăn nuôi heo và D.T.H. (SN 1974), cùng ngụ xã Tân An, TP Đồng Nai. Cả hai bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 5-9-2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đồng Nai phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai kiểm tra cơ sở chăn nuôi heo của N.H.T. tại ấp Cây Xoài, xã Tân An. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo có chứa salbutamol, là chất có tác dụng làm tăng tỷ lệ nạc, thường được gọi là chất tạo nạc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đọc lệnh khởi tố bị can. Ảnh: CA TP Đồng Nai

Toàn bộ số heo được xác định có tổng trọng lượng khoảng 305 tấn, giá thị trường ước tính hơn 15 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ số heo trên để phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

Theo thông tin điều tra ban đầu, N.H.T. và D.T.H. khai nhận đã bàn bạc, mua salbutamol rồi phối trộn vào thức ăn cho heo ăn, với mục đích thúc đẩy tăng trọng trong thời gian ngắn. Sau đó, số heo này dự kiến được xuất bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, khi số heo chưa kịp tiêu thụ, cơ sở chăn nuôi đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

PHÚ NGÂN