Khởi tố 2 cựu cán bộ xã bán trái phép đất công, trụ sở làm việc

Ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã khởi tố 2 bị can là cựu cán bộ xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây (nay là tỉnh Phú Thọ), liên quan đến hành vi tự ý chuyển nhượng đất công và trụ sở làm việc trái quy định.

Theo đó, ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển (sinh năm 1960), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021; Hoàng Mạnh Dũng (sinh năm 1979), cựu công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn trước đây. Cả 2 bị can bị khởi tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.



Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2013-2018, Bạch Chí Điển và Hoàng Mạnh Dũng đã tự ý chuyển nhượng 1.116m² đất thuộc các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Trường Sơn cho 4 hộ dân sinh sống xung quanh.

Các khu đất liên quan đến trụ sở Chi cục Thuế huyện Lương Sơn trước đây, trường mầm non, trạm y tế xã… Bước đầu xác định, số tiền các đối tượng thu được từ những giao dịch trên là hơn 545 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Mạnh Dũng. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan điều tra xác định, số tiền trên không nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định mà các đối tượng giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách và tự ý chi tiêu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo kết quả điều tra, việc chuyển nhượng đất trái thẩm quyền đã gây thiệt hại hơn 545 triệu đồng cho các hộ dân mua đất, do các thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

NGUYỄN HƯỞNG