Vụ TNGT làm nữ sinh lớp 9 tử vong ở Vĩnh Long: Đề nghị phạt tài xế 18-30 tháng tù

Tại phiên tòa sáng 13-10, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung từ 18 đến 30 tháng tù. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sáng 13-10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, sau 2 lần hoãn.

Sau phần xét hỏi, đại diện VKS giữ quyền công tố trình bày luận tội, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trung từ 18 đến 30 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trả lời các câu hỏi trước tòa

Theo đại diện VKS, bị cáo Trung điều khiển xe tải thiếu quan sát, vượt xe không bảo đảm an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều, dẫn đến tai nạn làm em N.N.B.T. (14 tuổi) tử vong.

VKS xác định hành vi của bị cáo vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ, đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác với lỗi vô ý, gây mất mát lớn cho gia đình bị hại, cần có hình phạt tương xứng.

Về tình tiết giảm nhẹ, đại diện VKS cho rằng bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý sau chấn thương sọ não, hậu quả của việc bị cha bị hại dùng súng bắn vào đầu. Đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét tình tiết này khi quyết định hình phạt.

Đại diện VKS cũng đề nghị làm rõ hành vi không cứu giúp người bị nạn của người đi cùng bị cáo tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại đề nghị xác định danh tính, làm rõ trách nhiệm pháp lý của người ngồi cạnh bị cáo trên xe tải, trong đó có việc người này có trách nhiệm liên quan đến hành vi không cứu giúp người bị nạn hay không. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các vấn đề về tội danh và trách nhiệm của người đi cùng.

Hiện trường vụ tai nạn làm nữ sinh lớp 9 tử vong tại tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 ngày 4-9-2024, Trung điều khiển xe tải trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, Trung phát hiện một xe chạy cùng chiều phía trước, sát lề phải nên điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái để vượt.

Lúc này, hai nữ sinh điều khiển xe đạp điện đi theo chiều ngược lại. Phát hiện xe tải lấn sang phần đường của mình, nữ sinh đi trước phanh gấp, dừng xe. Em B.T. đi phía sau không xử lý kịp, va vào xe phía trước rồi ngã sang trái, vẫn trong phần đường của mình. Em bị xe tải do Trung điều khiển cán trúng, bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Sau tai nạn, gia đình bị hại nhiều lần gửi đơn khiếu nại, đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự. Ngày 28-4-2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của em B.T., dùng súng tự chế bắn Trung bị thương nặng rồi tự sát. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Giết người”, sau đó đình chỉ điều tra do người thực hiện hành vi đã chết.

Ngày 7-5-2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; đến ngày 26-6-2025, khởi tố bị can đối với Trung.

Kết quả giám định xác định Trung có tỷ lệ tổn thương cơ thể 90% sau khi bị bắn. Giám định pháp y tâm thần xác định trước, trong và sau thời điểm xảy ra tai nạn cho đến khi bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần.

Sau đó, Trung phát sinh bệnh lý tâm thần, cơ quan điều tra từng tạm đình chỉ điều tra để bị cáo điều trị. Tháng 7-2026, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận Trung bị mất trí sau chấn thương não mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

CHÂU HÀO