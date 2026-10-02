An Sinh Giáo Dục: 30 năm đồng hành cùng cha mẹ chuẩn bị tương lai cho con

Từ sản phẩm đầu tiên được ký kết hợp đồng với khách hàng vào năm 1996 đến phiên bản mới hôm nay, Bảo hiểm An Sinh Giáo Dục đã đồng hành cùng nhiều thế hệ gia đình Việt trong việc chuẩn bị tương lai cho con. Tiếp nối hành trình 30 năm, dòng sản phẩm này vẫn không ngừng được đầu tư phát triển để ngày càng phù hợp hơn với lựa chọn học tập và phát triển tương lai của trẻ.

An Sinh Giáo Dục, giải pháp trong tầm tay cha mẹ, tương lai trong tầm tay con

Khởi đầu từ cam kết đồng hành cùng tương lai trẻ em

Năm 2001, khi con trai mới 3 tuổi, chị Tuyết Mai, một giáo viên tiểu học ở Vĩnh Long, đã dành gần 300.000 đồng mỗi tháng để tham gia bảo hiểm nhân thọ cho con. 15 năm sau, khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, chị Mai vẫn nhận được hơn 90 triệu đồng từ đáo hạn hợp đồng bảo hiểm. Nhờ nguồn tàichính này mà gia đình có thể tiếp tục cho con vào đại học. Chia sẻ về quyết định tham gia bảo hiểm khi con còn nhỏ, chị chỉ nghĩ không thể đoán trước được 10 hay 20 năm cuộc sống sau sẽ ra sao, nên khi có thể, 2 vợ chồng cứ tích góp dần để dành cho tương lai của con.

Đại diện Bảo Việt Nhân thọ trao quà cho những khách hàng đầu tiên ký hợp đồng An Sinh Giáo Dục năm 1996

Theo ông Trương Mộc Lâm, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt), người Việt có truyền thống hiếu học, dù điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn nhiềukhó khăn, cha mẹ vẫn sẵn sàng chắt chiu cho việc học của con, bởi giáo dục được xem là con đường mở ra tương lai tốt đẹp hơn. Từ nhu cầu ấy, sản phẩm bảo hiểm giáo dục dành cho trẻ em đã được Bảo Việt lựa chọn triển khai ngay từ giai đoạn đầu của quá trình phát triển bảo hiểm nhân thọ.

Từ giữa thập niên 1990, khi bảo hiểm nhân thọ còn khá mới tại Việt Nam, Bảo Việt đã nghiên cứu các mô hình trên thế giới, cử cán bộ sang Commercial Union ở Anh năm 1995 và khảo sát hoạt động bảo hiểm tại Mỹ và Trung Quốc. Sau khi Bộ Tài chính cấp phép thành lập Công ty Bảo Việt Nhân thọ ngày 22-6-1996, hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên được đưa ra thị trường ngày 1-8 cùng năm. Một trong số đó là sản phẩm bảo hiểm giáo dục dành cho trẻ em, sau này được biết đến với tên An Sinh Giáo Dục.

Theo số liệu từ Bảo Việt Nhân thọ, đến nay, An Sinh Giáo Dục đã bảo vệ hơn 1,2 triệu trẻ em, với tổng số tiền bồi thường và chi trả bảo hiểm khoảng 1.198 tỷ đồng, trong đó chi trả đáo hạn đạt 806 tỷ đồng. Những con số không chỉ phản ánh mức độ đón nhận của sản phẩm, mà còn cho thấy một cam kết đã được duy trì qua nhiều năm, đồng hành trong hành trình chuẩn bị tương lai của thế hệ trẻ.

Cho tương lai của con ngày càng nhiều lựa chọn

Theo ông Bùi Khánh Nguyên, chuyên gia giáo dục độc lập, trẻ em ngày nay có thêm lựa chọn về chương trình học, môi trường đào tạo và hướng phát triển nghề nghiệp. Internet cùng các công cụ trí tuệ nhân tạo cũng đang làm thay đổi cách trẻ học tập, khám phá năng lực và chuẩn bị cho tương lai. “Các bạn trẻ có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn cách học, nghề nghiệp và con đường phát triển của riêng mình. Nhưng điều không thay đổi sau 30 năm vẫn là mong muốn của cha mẹ được chuẩn bị cho con một nền tảng đủ vững để học tập, trưởng thành và tự tin lựa chọn tương lai”, đại diện Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ.

Tương lai của con ngày càng có nhiều lựa chọn hơn

Theo báo cáo Taking Stock - Educate to Grow của Ngân hàng Thế giới (World Bank), trong giai đoạn 2010-2020, tổng chi phí giáo dục đại học tại Việt Nam tăng 44% khi tính theo tỷ trọng trong chi tiêu hộ gia đình, từ 8% lên 11,5%. Chi phí đi lại và chỗ ở của sinh viên cũng tăng từ mức trung bình 143 USD mỗi năm vào năm 2010 lên 559 USD vào năm 2018. Những khoản chi ngoài học phí cho thấy việc chuẩn bị tài chính cho giáo dục cần tính đến nhiều nhu cầu đi kèm với quá trình học tập và trưởng thành.

Chuyên gia Bùi Khánh Nguyên cho rằng với một kế hoạch tài chính kéo dài 10-20 năm, điều quan trọng không chỉ là tích lũy được bao nhiêu mà còn là khả năng duy trì kế hoạch khi hoàn cảnh gia đình thay đổi. "Trong cấu trúc tài chính của gia đình, bảo hiểm có thể được cân nhắc như một kênh bên cạnh các hình thức tích lũy và đầu tư khác, với vai trò vừa chuẩn bị nguồn lực dài hạn vừa bảo vệ kế hoạch trước một số rủi ro", chuyên gia chia sẻ.

Giải pháp trong tầm tay cha mẹ, tương lai trong tầm tay con

Năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Bảo Việt Nhân thọ phát triển phiên bản mới của An Sinh Giáo Dục. Sản phẩm tiếp tục hướng đến mục tiêu giúp cha mẹ chủ động chuẩn bị cho tương lai của con, đồng thời điều chỉnh các quyền lợi để phù hợp hơn với nhu cầu của gia đình và những cột mốc trưởng thành đa dạng hiện nay.

An Sinh Giáo Dục thế hệ mới là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung dành cho trẻ từ 0 đến 15 tuổi. Cha mẹ có thể lựa chọn thời hạn hợp đồng gắn với các mốc 18, 22 hoặc 25 tuổi, tùy theo độ tuổi tham gia, với thời hạn từ 10 đến 20 năm.

Bên cạnh tích lũy dài hạn, sản phẩm có Thưởng học vấn bằng 10% phí bảo hiểm cơ bản tại các mốc 6, 11, 15, 18 và 22 tuổi. Khi kết thúc hợp đồng, khách hàng có thể nhận Thưởng đáo hạn lên tới 15% giá trị tài khoản cơ bản. Đồng thời với cam kết đặc biệt, giá trị đáo hạn từ tài khoản cơ bản được bảo đảm không thấp hơn tổng phí bảo hiểm cơ bản đã đóng.

Sản phẩm cũng kết hợp quyền lợi bảo vệ cho trẻ và bên mua bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm của trẻ tự động tăng thêm 5% mỗi năm, tối đa đạt 195% mức ban đầu mà không cần đánh giá lại rủi ro. Cha hoặc mẹ là bên mua bảo hiểm được bảo vệ miễn phí trước rủi ro tử vong do tai nạn, với mức chi trả tối đa 200 triệu đồng.

Từ sản phẩm giáo dục dành cho trẻ em được đưa ra thị trường năm 1996, An Sinh Giáo Dục sau 30 năm tiếp tục một cam kết: đồng hành cùng các gia đình trong hành trình chuẩn bị cho tương lai của thế hệ trẻ, để mỗi em nhỏ có thêm nền tảng học tập, trưởng thành và tự tin lựa chọn con đường của mình.

QUANG MINH