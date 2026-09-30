Khi “nhà” không chỉ là nơi để ở: Cách MIK Group phát triển không gian sống qua hơn một thập kỷ

Trong tiềm thức của người Việt, “nhà” chưa bao giờ chỉ là một công trình vật lý, mà là nơi hình thành nếp sống, bồi đắp tình thân. Từ sự thấu hiểu ấy, MIK Group lựa chọn đặt con người ở vị trí trung tâm trong hành trình phát triển không gian sống. Hơn một thập kỷ qua, những không gian sống do MIK Group kiến tạo đã trở thành nơi an cư của hơn 20.000 gia đình trên cả nước.

Nhà trong tâm thức của người Việt: Từ nơi để “ở” đến nơi để “sống”

Có những chiều muộn trở về căn hộ tại Imperia Garden (Hà Nội), chị Hoàng Ngân vẫn giữ thói quen đứng bên ban công ngắm khoảng sân vườn phủ xanh lối đi phía dưới. Sau hơn sáu năm gắn bó, điều gia đình chị trân quý là cảm giác yên tĩnh, xanh mát hiện hữu mỗi ngày giữa lòng đô thị. Với chị Ngân, đó mới thực sự là “nhà”, nơi mọi ồn ào dừng lại sau cánh cửa, nhường chỗ cho bình yên và sự kết nối cùng thành viên trong nhà.

Trong đời sống người Việt, “nhà” chưa bao giờ chỉ là một nơi trú ngụ, mà còn gắn với tổ ấm, gia đình, nếp sống và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dẫu diện mạo ngôi nhà không ngừng đổi thay, từ những không gian truyền thống đến căn hộ và đô thị hiện đại, ý nghĩa cốt lõi của một tổ ấm vẫn được tiếp nối. Bởi sau cùng, một ngôi nhà không chỉ được định nghĩa bởi kiến trúc, mà bởi đời sống diễn ra bên trong và những giá trị mà không gian ấy nuôi dưỡng.

Chính từ cách nhìn ấy, MIK Group lựa chọn bắt đầu hành trình kiến tạo không gian sống từ con người. Thay vì chỉ phát triển những công trình để ở, MIK hướng đến những môi trường sống được hình thành từ nhu cầu, thói quen và trải nghiệm thường nhật, nơi mỗi không gian đều góp phần nuôi dưỡng cảm giác thuộc về và sự gắn kết của gia đình.

Mỗi ngôi nhà MIK Group tạo dựng đều hướng đến kết nối gia đình và cộng đồng. Ảnh: MIK Group

Từ đời sống đến nguyên lý kiến tạo không gian sống bền vững

Bắt đầu từ sự thấu hiểu rằng khi nhịp sống đô thị thay đổi thì không gian sống cũng phải chuyển động tương ứng, MIK Group không áp đặt bất kỳ công thức cố định nào cho khái niệm "ngôi nhà". Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung nghiên cứu thói quen sinh hoạt, nhu cầu kết nối và trải nghiệm thực tế mỗi ngày của cư dân để làm cơ sở phát triển sản phẩm.

Qua hơn một thập kỷ, cách tiếp cận ấy ngày càng mở rộng. Một không gian sống không chỉ cần đáp ứng công năng, mà còn phải tạo ra trải nghiệm đủ tốt để cư dân muốn gắn bó lâu dài. Từ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đến tiện ích, mỗi lớp không gian đều được đặt trong mối liên hệ với đời sống thường nhật của cư dân.

Một trong những giá trị được MIK Group theo đuổi xuyên suốt trong triết lý “Nature in Motion” là đưa thiên nhiên trở lại gần hơn với đời sống đô thị. Qua các dự án như Imperia Garden hay Imperia Sky Garden, khoảng xanh, ánh sáng tự nhiên, không còn là chi tiết trang trí cảnh quan thuần túy, mà hòa vào nhịp sống thường nhật của cư dân. Bởi lẽ, giá trị thực sự của thiên nhiên không nằm ở việc được ngắm nhìn từ xa, mà ở cách con người hít thở và tương tác mỗi ngày.

The Matrix One – Đưa thiên nhiên vào nhịp sống thường ngày. Ảnh: MIK Group

Song song với yếu tố tự nhiên là khả năng thích ứng linh hoạt với những nhu cầu khác nhau của các thế hệ trong cùng một gia đình. Một tổ ấm lý tưởng cần tôn trọng sự riêng tư, nhu cầu cân bằng năng lượng của người lớn tuổi và không gian trải nghiệm, thể hiện cá tính của người trẻ. The Matrix One, The Matrix One Premium hay The Magnolia là những minh chứng cho cách MIK Group kiến tạo không gian đa thế hệ, nơi mọi thành viên vừa có không gian riêng, vừa kết nối trong một tổng thể chung.

Bên cạnh đó, khi quy mô sống mở rộng ra tầm đô thị, không gian cá nhân được đặt trong mối tương quan với cộng đồng. Tại The Parkland hay các khu nhà ở thấp tầng, không gian công cộng được quy hoạch bài bản chính là chất keo kết nối các gia đình, tình làng nghĩa xóm trong lòng phố thị hiện đại. Từ thiên nhiên, trải nghiệm cá nhân cho đến tính kết nối cộng đồng, MIK Group đã từng bước đưa những giá trị nhân văn thành ngôn ngữ kiến trúc và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.

Imperia Sensa Park: Chương mới tiếp nối giá trị của “nhà” tại thị trường miền Nam

Mỗi vùng đất mang một nhịp điệu văn hóa, khí hậu và cách sống riêng. Với Imperia Sensa Park, MIK Group đưa những kinh nghiệm được tích lũy vào một không gian sống được điều chỉnh theo tinh thần của TPHCM năng động, cởi mở nhưng vẫn cần những khoảng thở cho đời sống riêng.

Imperia Sensa Park – Tiếp nối giá trị của “nhà” tại một miền sống mới phía Nam. Ảnh: MIK Group

Tọa lạc trên trục Võ Chí Công, kết nối trực tiếp với đường Liên Phường, tiếp giáp sông Rạch Chiếc và kênh Một Tấn, Imperia Sensa Park kế thừa triết lý Nature in Motion với mật độ xây dựng chỉ 28%, dành nhiều diện tích cho mảng xanh, mặt nước và hệ thống hơn 40 tiện ích.

Hai mặt sông, cung đường Green Walk và không gian ngoài trời tạo nên một nhịp sống liên tục chuyển động: buổi sáng là những bước chạy, buổi chiều là khoảng nghỉ dưới tán cây, những cuộc gặp gỡ hay đơn giản là vài phút riêng tư bên mặt nước. Từ đó, tinh thần Discovery Residences được mở ra qua những trải nghiệm tưởng chừng rất đỗi đời thường - khám phá cơ thể, cảm xúc và những kết nối mới mỗi ngày.

Ở Imperia Sensa Park, kiến trúc hiện đại được đặt trong mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên và đời sống cộng đồng, tạo nên một nơi chốn vừa riêng tư vừa giàu sức sống. Dự án vì thế không chỉ tiếp nối câu chuyện về một mái ấm, mà mở rộng khái niệm “nhà” thành một không gian sống nơi gia đình có thể gìn giữ những giá trị thân thuộc, đồng thời đón nhận một nhịp sống mới của đô thị phương Nam.