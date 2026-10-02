Khi “Vùng phát thải thấp” thay đổi tiêu chuẩn chọn xe của người tiêu dùng

Thí điểm Vùng phát thải thấp (LEZ) tại Vành đai 1, Hà Nội từ 1-7-2026 và lộ trình tương tự của TPHCM phát tín hiệu rõ: chuyển đổi xanh là điều kiện sinh tồn. Cuộc đua xe hai bánh không còn ở kiểu dáng hay giá, mà ở chỉ số phát thải trên mỗi kilomet.

Áp lực ô nhiễm biến LEZ từ mục tiêu dài hạn thành bài toán cấp bách. Giới hạn phương tiện gây ô nhiễm để giảm bụi mịn PM2.5 không chỉ là quyết định hành chính, mà đang định hình lại hành vi tiêu dùng. Từ đó, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp không còn ở tuyên bố chung chung, mà là khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe và chiến lược phát triển bền vững.

Thực tế, rào cản lớn nhất của các hãng sản xuất xe không nằm ở khâu vận hành nhà máy, mà đến từ lượng phát thải trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng (phát thải gián tiếp khác - Scope 3). Một số thương hiệu đã chuẩn bị trước cho các kịch bản này.

Điển hình, Tập đoàn Piaggio, thông qua việc cải tiến công nghệ động cơ trên các dòng xe máy như Vespa 125cc, doanh nghiệp ghi nhận mức giảm 29,4% lượng phát thải CO₂ ở khâu sử dụng sản phẩm (Scope 3, Category 11) giai đoạn 2008–2022. Đây là minh chứng cho sự chuẩn bị dài hạn của doanh nghiệp trước khi LEZ gõ cửa.

Tối ưu hóa động cơ cho điều kiện vận hành

Ở góc độ sản phẩm, nền tảng động cơ i-Get chính là "trục xương sống" trong chiến lược bền vững của Piaggio tại Việt Nam. Thay vì rập khuôn hoàn toàn công nghệ từ châu Âu, quá trình tinh chỉnh động cơ i-Get mang dấu ấn năng lực kỹ thuật nội địa. Trên các dòng xe Piaggio Liberty, Vespa Primavera, Vespa Sprint, [HX1] động cơ được tối ưu hiệu suất, vận hành êm và tiết kiệm nhiên liệu.

Việc trao quyền cho đội ngũ bản địa giúp hãng giải bài toán địa phương hóa chuẩn khí thải châu Âu sao cho tương thích với hạ tầng và hành vi giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM.,…

Piaggio liên tục cải tiến i-Get, nâng hiệu suất vận hành

Từ thực tế kẹt xe, ngập nước và nhiệt độ cao tại Việt Nam, bài toán R&D của Piaggio đã được các kỹ sư Việt can thiệp sâu vào thuật toán phun xăng điện tử và độ bền trục khuỷu. Kết quả: hiệu suất nhiên liệu cải thiện 23% trên Vespa và 18% trên Liberty thế hệ mới.

Tiêu chuẩn môi trường toàn diện từ nhà máy đến sản phẩm

Quy trình kiểm nghiệm và lái thử nghiêm ngặt tại nhà máy Piaggio nhằm kiểm soát chất lượng và khí thải

Trên Vespa GTS 300, báo cáo Bền vững của Tập đoàn Piaggio ghi nhận: CO 2 giảm 77,8%, HC giảm 85,5% và NOx giảm 79,4%. Việc tổ hợp sản xuất tại Phú Thọ xuất xưởng các dòng xe đạt chuẩn khắt khe như Euro 5 và Euro 5+ không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn xuất khẩu toàn cầu, khẳng định năng lực đáp ứng các rào cản kỹ thuật cao nhất.

Ở chuỗi cung ứng, Piaggio đặt cam kết cắt 42% phát thải Scope 1 – Phát thải trực tiếp và Scope 2 – Phát thải gián tiếp từ năng lượng vào năm 2030 so với 2022. Piaggio cũng nâng khoản đầu tư tại Việt Nam lên 165 triệu USD, được xem là bước đi chiến lược biến Phú Thọ thành trung tâm sản xuất xanh

Thay đổi nhận thức cho một lộ trình dài hạn

Trong làn sóng chuyển dịch sang giao thông bền vững, điện hóa được coi là điểm đến cuối cùng. Nhưng với hạ tầng và thói quen tiêu dùng Việt Nam, lộ trình khả thi cần những bước song hành: tối ưu nhiên liệu, kiểm soát khí xả và nâng hiệu suất hàng triệu phương tiện hiện hữu.

Cách tiếp cận của Piaggio cho thấy: xanh hóa không chỉ là đổi nguồn năng lượng, mà là tái cấu trúc toàn bộ vòng đời sản phẩm. Bằng việc kéo dải cải tiến từ linh kiện nhà cung ứng, quy trình sản xuất sạch tại nhà máy, đến hành vi vận hành tiết kiệm của người dùng, doanh nghiệp tạo ra mô hình “trách nhiệm mở rộng”.

Nhìn tổng thể, LEZ không chỉ là chuyện tuyến đường nào cho phép loại xe nào đi vào. Nó sẽ thay đổi cách người tiêu dùng đánh giá phương tiện mỗi ngày. Bên cạnh kiểu dáng, giá bán hay tiện ích, người mua sẽ ngày càng quan tâm đến tiêu chuẩn khí thải, mức tiêu hao nhiên liệu và cam kết môi trường của nhà sản xuất.

QUỲNG QUỲNH