SACOMBANK đa dạng hóa nguồn vốn, mở rộng dư địa cho tăng trưởng dài hạn

SACOMBANK đang chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, tạo thêm dư địa để dòng vốn ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và góp sức vào nhịp tăng trưởng của nền kinh tế.

SACOMBANK vừa công bố Nghị quyết về phát hành và sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tín dụng tiếp tục tăng nhanh trong 7 tháng đầu năm 2026, trong khi khoảng cách giữa quy mô tín dụng và huy động của toàn hệ thống đã lên khoảng 2 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, tính lũy kế 8 tháng đầu năm, khối ngân hàng đã phát hành hơn 194.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 50,6% tổng giá trị phát hành toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Xu hướng này phản ánh một bài toán ngày càng rõ của ngành ngân hàng khi nhu cầu tín dụng mở rộng, việc xây dựng một cấu trúc nguồn vốn đa dạng, cân đối về kỳ hạn và chủ động về chi phí trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Với SACOMBANK, chiến lược này đang được triển khai theo hướng kết hợp giữa nền tảng tiền gửi khách hàng và nguồn vốn trung, dài hạn thông qua phát hành trái phiếu.

SACOMBANK đa dạng hóa nguồn vốn chiến lược

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0172.2026.NQ.BOD ngày 29-9-2026, thông qua phương án phát hành, sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026, với tổng giá trị chào bán là 15.000 tỷ đồng.

Theo phương án, SACOMBANK dự kiến chào bán 150 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá chào bán bằng mệnh giá, trái phiếu có hai kỳ hạn: 7 năm và 10 năm, việc chào bán dự kiến chia thành 3 đợt từ quý IV-2026 đến quý III và IV-2027. Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, điều chỉnh một năm một lần, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trái phiếu được phân phối qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của SACOMBANK trên toàn quốc và/hoặc qua đại lý phân phối, và sẽ được niêm yết sau khi kết thúc chào bán.

Trước đó, HĐQT SACOMBANK cũng đã thông qua hai phương án phát hành trái phiếu với tổng quy mô tối đa 40.000 tỷ đồng vào tháng 6-2026. Trong đó, 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn được phát hành theo Nghị quyết số 0110.2026.NQ.BOD ngày 15-6-2026; 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 được phát hành theo Nghị quyết số 0114.2026.NQ.BOD ngày 26-6-2026.

Ở một khía cạnh khác, tiền gửi khách hàng vẫn được SACOMBANK duy trì như một trụ cột quan trọng trong cấu trúc nguồn vốn. Dự kiến đến cuối tháng 9, tiền gửi khách hàng của Ngân hàng đạt 800.000 tỷ đồng, tăng khoảng 22,7% so với đầu năm.

Huy động của SACOMBANK tăng trưởng tích cực trong thời gian qua

Như vậy, thay vì phụ thuộc vào một kênh huy động duy nhất, SACOMBANK đang từng bước xây dựng cấu trúc nguồn vốn gồm nhiều lớp: tiền gửi khách hàng tạo nền tảng ổn định, trong khi nguồn vốn trung và dài hạn từ trái phiếu bổ sung thêm dư địa về kỳ hạn.

Đại diện Ban lãnh đạo SACOMBANK cho biết, việc tái cấu trúc nguồn vốn đang được ngân hàng thực hiện với mục tiêu nâng cao khả năng chủ động trước những thay đổi của thị trường. Khi nhu cầu vốn của nền kinh tế ngày càng đa dạng, nguồn vốn của ngân hàng cũng cần được tổ chức theo hướng đa dạng, linh hoạt và phù hợp hơn về kỳ hạn.

“Đa dạng hóa nguồn vốn không chỉ là câu chuyện tìm kiếm thêm nguồn lực, mà là cách SACOMBANK chủ động chuẩn bị cho những nhu cầu vốn đang và sẽ hình thành trên thị trường. Khi nguồn vốn được chuẩn bị chủ động, ngân hàng sẽ có thêm khả năng đồng hành cùng khách hàng và chuyển hóa nguồn lực tài chính thành động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế”, vị đại diện này chia sẻ.

Khơi thông dòng vốn, tiếp sức nền kinh tế

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng của SACOMBANK nằm ở mục đích sử dụng vốn. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng để cho vay nền kinh tế, giải ngân đến hết năm 2027. Trong đó, khoảng 35% vốn mỗi đợt dành cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và NHNN, gồm nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ.

Điều này cho thấy câu chuyện đa dạng hóa nguồn vốn tại SACOMBANK không dừng lại ở bài toán trên bảng cân đối của ngân hàng. Quan trọng hơn, nguồn vốn được chuẩn bị để tạo ra khả năng đáp ứng nhu cầu vốn thực của nền kinh tế. Nhất là khi nhu cầu vốn của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, từ vốn lưu động, mở rộng sản xuất đến đầu tư cho các chuỗi cung ứng và hoạt động thương mại.

“Mục tiêu cuối cùng của việc chủ động nguồn vốn là tạo ra khả năng phục vụ nền kinh tế tốt hơn. Chúng tôi muốn mỗi nguồn vốn được huy động đều có thể được chuyển hóa thành nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và những nhu cầu phát triển chính đáng của khách hàng. Đây cũng là nền tảng để SACOMBANK tăng trưởng theo hướng bền vững và chủ động hơn trong giai đoạn mới”, đại diện SACOMBANK khẳng định.

Chủ động nguồn vốn hôm nay, SACOMBANK chuẩn bị nền tảng để những dòng vốn ngày mai tiếp tục đến với doanh nghiệp, khách hàng, sản xuất, kinh doanh và góp sức cho nhịp tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

HẰNG NGUYỄN