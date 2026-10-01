TP Đồng Nai lo an cư cho người lao động

Tại một địa phương phát triển mạnh về công nghiệp như Đồng Nai, nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, người lao động (NLĐ) đang đặt ra bài toán lớn. Để NLĐ an tâm làm việc, TP Đồng Nai đang tập trung phát triển NƠXH giai đoạn 2026-2030 theo hướng tăng nhà ở cho thuê, nhất là tại các khu vực tập trung đông công nhân, NLĐ.

Trao sổ hồng cho cư dân dự án nhà ở xã hội phường Phước Tân, TP Đồng Nai (ẢNH: PHÚ NGÂN)

Niềm vui trong những căn hộ mới

Sau nhiều năm sống trong những phòng trọ chật hẹp, chị Huỳnh Síu Gết, công nhân Công ty CP TKG Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai), nay đã có chỗ ở ổn định tại chung cư NƠXH phường Phước Tân. Chồng chị là kỹ sư đang thi công tại sân bay Long Thành nên phần lớn thời gian chị vừa đi làm, vừa chăm sóc 2 con nhỏ. Từ những đồng lương dành dụm qua nhiều năm, vợ chồng chị mua được căn hộ rộng rãi, sạch sẽ, thuận tiện đi làm và chăm lo con cái. “Trước đây tôi ở nhà trọ, cuộc sống khá chật vật. Nay có căn hộ ổn định, gia đình tôi yên tâm hơn”, chị Gết bộc bạch.

Cũng mới chuyển về chung cư NƠXH phường Phước Tân, anh Trương Minh Thuận cho biết căn hộ 2 phòng ngủ đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Trước đây, gia đình anh sống tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Căn nhà cũ thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn, trong khi nơi ở mới cao ráo, sạch sẽ và có đầy đủ pháp lý. Anh tâm sự: “Gia đình tôi thực sự rất vui mừng khi có được chỗ ở ổn định, pháp lý đầy đủ. Từ nay, chúng tôi có thể yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống lâu dài”.

Theo UBND phường Phước Tân, dự án NƠXH trên địa bàn góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của các đối tượng chính sách, trong đó có những hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và NLĐ thu nhập thấp.

Nhu cầu còn rất lớn

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP Đồng Nai, nhu cầu NƠXH trên địa bàn khoảng 150.000-160.000 căn, tương ứng nhu cầu chỗ ở của khoảng 600.000-650.000 người. Trong đó, khoảng 70% nhu cầu thuộc nhóm công nhân, NLĐ làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Với hệ thống KCN tập trung đông công nhân, nhu cầu nhà ở giá phù hợp tại TP Đồng Nai ngày càng tăng.

Từ thực tế này, TP Đồng Nai đã thống nhất chủ trương phát triển NƠXH cho thuê gần các KCN tập trung đông công nhân như Amata, Nhơn Trạch, Long Khánh, Đồng Xoài, Minh Hưng và một số KCN khác. Việc bố trí nhà ở gần nơi làm việc giúp NLĐ giảm thời gian, chi phí đi lại, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Mới đây, Sở Xây dựng TP Đồng Nai có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Theo phương án đề xuất, tổng chỉ tiêu NƠXH của thành phố trong giai đoạn này vẫn hơn 60.000 căn. Trong đó, hơn 56.500 căn để bán và 3.500 căn dành cho thuê. So với chỉ tiêu tại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, thành phố đề xuất giảm 500 căn NƠXH để bán, đồng thời tăng 500 căn dành cho thuê.

Để bảo đảm tiến độ, thành phố phải đẩy nhanh các dự án, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Phát biểu tại lễ khởi công dự án NƠXH cho thuê Long Bình, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, để phát triển bền vững, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng kinh tế, thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất, địa phương phải đặc biệt quan tâm đến đời sống của NLĐ. “Nhà ở không chỉ là nơi ở, mà còn là nền tảng để NLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và đóng góp lâu dài cho sự phát triển của địa phương”, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Bên cạnh NƠXH để bán, việc tăng nguồn cung nhà cho thuê sẽ tạo thêm lựa chọn cho những người chưa đủ khả năng tích lũy để mua căn hộ. Từ những dự án đã đưa vào sử dụng đến mục tiêu phát triển hơn 60.000 căn trong những năm tới, việc bảo đảm nguồn cung, tiến độ và hoàn thiện pháp lý sẽ là những yếu tố quan trọng để chính sách NƠXH thực sự đến được với người cần nhà ở địa phương.

PHÚ NGÂN