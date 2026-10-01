Điểm tựa cho người dân vùng biên

Các chương trình do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai triển khai đã trở thành điểm tựa giúp người dân vùng biên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tiếp sức học sinh đến trường. Nhờ sự đồng hành ấy, thu nhập của người dân từng bước được cải thiện, nhiều học sinh nghèo đã bước vào giảng đường đại học, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch đưa đón các em học sinh xã Ia Púch đến trường học hè (ẢNH: HỮU PHÚC)

Nâng bước học sinh biên giới

Chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” là những hoạt động nhân văn được BĐBP Gia Lai triển khai nhiều năm qua, với tổng kinh phí thực hiện khoảng hơn 7,5 tỷ đồng, nhằm tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Ngoài hỗ trợ kinh phí, cán bộ biên phòng còn chăm sóc, nuôi dưỡng, hướng dẫn học tập, giúp nhiều học sinh biên giới có thêm điều kiện đến trường. Sự chăm sóc, giúp đỡ tận tình đã góp phần giúp 33 em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, mở ra cơ hội học tập và lập nghiệp. Hiện BĐBP ở Gia Lai tiếp tục đỡ đầu, chăm lo, nuôi dưỡng 85 học sinh. Các em được quan tâm chu đáo, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để yên tâm học tập, rèn luyện.

Em Rơ Lan Tới (sinh năm 2013, trú làng Goòng, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai) sống cùng mẹ và ông bà. Do kinh tế gia đình khó khăn, cuộc sống thiếu thốn, việc học tập của em bị ảnh hưởng, nguy cơ phải nghỉ học. Biết được hoàn cảnh của Tới, năm 2024, Đồn Biên phòng Ia Púch (Ban Chỉ huy BĐBP Gia Lai) đã nhận chăm sóc, nuôi dưỡng em. Các cán bộ, chiến sĩ chăm lo cho Tới từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học tập. Em còn được hướng dẫn làm bài, rèn luyện nền nếp, kỹ năng sống và cùng sinh hoạt với các chiến sĩ như người thân trong gia đình. Tới chia sẻ: “Suốt thời gian sống ở đồn, các chú bộ đội luôn chăm lo cho em từ sinh hoạt hàng ngày đến học tập, thường xuyên hướng dẫn em làm bài, rèn luyện kỹ năng sống. Nhờ các chú, em học tập ngày càng tiến bộ. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng yêu thương của các chú”.

Tiếp sức hộ nghèo

Bên cạnh việc chăm lo cho học sinh, BĐBP Gia Lai còn triển khai mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới”, hướng đến giúp người dân khó khăn. Khởi đầu từ khu vực biên giới biển thuộc Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai), mô hình tiếp tục được triển khai trên tuyến biên giới đất liền. Từ tháng 4-2023 đến tháng 8-2026, các đơn vị đã giúp đỡ 1.081 hộ nghèo, cận nghèo thông qua nhiều hoạt động thiết thực như: giúp ngày công lao động, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, phương tiện và công cụ sản xuất, góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Anh Siu Mía (làng Chư Kó, xã Ia Púch) là một trong rất nhiều hộ được hỗ trợ theo mô hình này. Gia đình anh hoàn cảnh khó khăn, trồng khoảng 2 sào lúa, do hạn chế kỹ thuật nên năng suất thấp. Hơn một năm qua, anh được cán bộ chiến sĩ biên phòng tích cực hỗ trợ thông qua việc hướng dẫn kỹ thuật làm đất, làm cỏ, bón phân. Nhờ đó, lúa phát triển tốt tươi. Nhìn mảnh ruộng xanh tốt, anh Siu Mía phấn khởi khoe: “Sự hướng dẫn tận tình của BĐBP giúp gia đình tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ đó, năng suất mỗi vụ tăng khoảng 30% so với trước. Gia đình biết ơn các chú bộ đội đã hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước, giúp gia đình thêm tự tin phát triển kinh tế trong tương lai”.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, cho biết thêm, mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới” mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là đối với hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình neo đơn và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, tăng cường thắt chặt tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

HỮU PHÚ