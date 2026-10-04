Tăng ngân sách thu hút nhân tài

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố khoản bổ sung ngân sách hơn 236 triệu USD cho chương trình Hành động Marie Skłodowska-Curie (MSCA), mở thêm cơ hội nghề nghiệp cho hơn 700 nhà nghiên cứu tại châu Âu.

Động thái này cho thấy nỗ lực của khối nhằm thu hút, đào tạo và giữ chân nhân lực nghiên cứu, qua đó nâng cao sức cạnh tranh công nghệ trên thế giới, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh nhân tài ngày càng gay gắt.

Thông báo tăng ngân sách được đưa ra sau khi EC thông qua Kế hoạch làm việc điều chỉnh giai đoạn 2026-2027 của Horizon Europe - chương trình tài trợ nghiên cứu gần 112 tỷ USD của Liên minh châu Âu (EU). Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định khoản tài trợ củng cố cam kết của EU với hoạt động nghiên cứu trên thế giới, đồng thời giúp xã hội và kinh tế châu Âu hưởng lợi từ tri thức, ý tưởng và đổi mới tiên tiến.

Theo trang The Brussels Times (Bỉ), MSCA là một trong các chương trình chủ lực của EU hỗ trợ nghiên cứu. Năm 2026 đánh dấu tròn 30 năm hoạt động của chương trình. Kể từ khi thành lập năm 1996, MSCA đã hỗ trợ hơn 150.000 nhà nghiên cứu, trong đó có 23 người đoạt giải Nobel. Từ 800 người mỗi năm ban đầu, chương trình hiện hỗ trợ khoảng 8.000 nhà khoa học/năm.

Quyết định tăng ngân sách của EC được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu thu hút nhân tài nghiên cứu đạt mức kỷ lục. Khoản bổ sung ngân sách mới tập trung vào hai phần trọng tâm của MSCA là học bổng sau tiến sĩ và mạng lưới đào tạo tiến sĩ.

Nhờ nguồn kinh phí tăng thêm, ngân sách của cả hai phần sẽ đạt mức cao nhất kể từ khi được triển khai. Bà Roxana Mînzatu, Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách các vấn đề xã hội và kỹ năng, nhấn mạnh thông qua MSCA, EC giúp các nhà nghiên cứu phát triển kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm vượt qua biên giới quốc gia và ranh giới ngành nghề, đồng thời xây dựng sự nghiệp bền vững tại châu Âu.

THANH HẰNG