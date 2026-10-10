Chiến lược thị thực giữ nhân tài

Hàn Quốc đang có sự thay đổi trong chính sách tiếp nhận sinh viên quốc tế. Thay vì chỉ thu hút sinh viên nước ngoài như trước, nhiều cơ sở giáo dục giờ hướng đến mục tiêu giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế trong nước.

Suốt 2 thập niên qua, các trường đại học Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào việc gia tăng số lượng sinh viên quốc tế. Nhờ đó, quy mô tuyển sinh nước ngoài tăng từ khoảng 17.000 lên hơn 350.000 người trong mùa thu năm nay.

Phần lớn sinh viên quốc tế rời khỏi Hàn Quốc ngay sau khi hoàn thành chương trình học, trong khi lực lượng lao động trong nước suy giảm nhanh chóng.

Sinh viên quốc tế thi đấu kéo co trong ngày hội thể thao tại Đại học Quốc gia Pukyong ở thành phố Busan, Hàn Quốc vào tháng 10-2025. Ảnh: NEWS1

Để giải quyết tình trạng này, ngày 7-10, Bộ Tư pháp công bố kế hoạch cải tổ toàn diện chính sách thị thực, chuyển từ mục tiêu thu hút sinh viên sang chiến lược hội nhập lâu dài.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc triển khai thị thực tìm việc linh hoạt, cho phép sinh viên tốt nghiệp những ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) cùng lao động có tay nghề được ở lại Hàn Quốc tới 3 năm để tìm việc (so với quy định 1-2 năm trước đây).

Chính phủ Hàn Quốc sẽ xây dựng loại thị thực chuyên biệt “K-Tech Master Visa”, tạo cầu nối trực tiếp để những người sở hữu bằng thạc sĩ kỹ thuật có thể chuyển sang thị thực cư trú dài hạn F-2.

Trong khi đó, sinh viên trở về nước sau khi tốt nghiệp sẽ có loại thị thực dành riêng nhằm duy trì những mối liên hệ công việc và giao lưu văn hóa với Hàn Quốc. Sự thay đổi này xuất phát từ những áp lực kinh tế ngày càng gia tăng. Quốc gia Đông Bắc Á này đang trải qua quá trình già hóa dân số nhanh, khiến nhiều nhà máy, doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân lực.

Do đó, Chính phủ Hàn Quốc coi sinh viên quốc tế là nguồn nhân tài quan trọng thay vì chỉ là người lưu trú tạm thời. Mục tiêu của chính sách mới là giữ chân lao động trẻ tại những khu vực đang chịu tác động mạnh bởi tình trạng suy giảm dân số và thiếu hụt lao động.

Theo Quyền Bộ trưởng Tư pháp Lee Jin-soo, sinh viên nước ngoài là nguồn nhân lực quan trọng đối với chiến lược nhập cư của Hàn Quốc. Chính phủ sẽ mở rộng cơ hội cho những sinh viên có năng lực và mục tiêu học tập rõ ràng. Đồng thời, Bộ Tư pháp sẽ ngăn chặn tình trạng lạm dụng thị thực du học, siết chặt các yêu cầu về trình độ tiếng Hàn và xác minh năng lực tài chính.

Những sinh viên chứng minh được khả năng sử dụng tiếng Hàn sẽ được miễn một số yêu cầu chứng minh tài chính. Ngược lại, công dân đến từ những quốc gia được đánh giá có nguy cơ cao có thể phải gửi chi phí sinh hoạt tài khoản trước khi nhập cảnh. Mô hình này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của Đức và Canada.

Ngoài những điều chỉnh liên quan đến thị thực, Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch thành lập 5 trung tâm hỗ trợ nhập cư chuyên biệt trên toàn quốc; sửa đổi Luật Xuất nhập cảnh nhằm luật hóa quy định bảo vệ quyền làm việc của sinh viên quốc tế; triển khai các nền tảng hành chính ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ thị thực.

MINH CHÂU