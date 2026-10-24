Lần đầu thử nghiệm điện toán hiệu năng cao trên Mặt trăng

Tập đoàn Công nghệ Mỹ Hewlett Packard Enterprise (HPE) sẽ lần đầu thử nghiệm năng lực điện toán hiệu năng cao trên bề mặt Mặt trăng vào cuối năm 2026, nhằm đánh giá khả năng vận hành của hệ thống máy tính tiên tiến trong môi trường không gian.

Xe tự hành FLIP của Công ty Astrolab. Ảnh: ASTROLAB

Theo kế hoạch, xe tự hành FLIP của Công ty Astrolab (Mỹ) sẽ đưa hệ thống máy tính hiệu năng cao Spaceborne Computer-4 đến cực Nam Mặt trăng. Hệ thống máy tính nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng này sẽ thực hiện các tác vụ như xử lý hình ảnh, vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) và lập bản đồ địa hình bằng công nghệ quét laser (LiDAR).

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng sẽ thử nghiệm khả năng phối hợp giữa các mô hình AI thông qua kết nối dữ liệu từ Trái đất, Mặt trăng và Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Theo Hãng tin Interesting Engineering, mục tiêu của thử nghiệm là giúp các thiết bị thám hiểm tự phân tích, xử lý dữ liệu tại chỗ, thay vì phải liên tục truyền dữ liệu về Trái đất.

Năng lực tính toán tự chủ còn giúp xe tự hành nhận diện chướng ngại vật, phân tích địa hình và tối ưu hóa lộ trình di chuyển, phục vụ các sứ mệnh thám hiểm không gian dài hạn.

PHƯƠNG NAM