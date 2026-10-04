Hành trình của những điều dưỡng Việt tại Đức

10 năm trước, khi Nhung Dao cùng 18 đồng nghiệp đặt chân xuống sân bay Frankfurt (Đức), hành trang của họ mang đến nơi đất khách là tấm bằng đào tạo chuyên ngành điều dưỡng của Trường Đại học Y Hà Nội và gần một năm học tiếng Đức.

Theo báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức), đây là nhóm sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Y Hà Nội đến bang Hessen của Đức, với hy vọng xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực điều dưỡng. Đến nay, chỉ một số trong những sinh viên tiên phong đó trở về quê nhà. 16 người vẫn ở lại vùng Rhein-Main của Đức và hai người khác đang làm việc tại Hà Lan.

Các học viên điều dưỡng khóa đầu tiên tặng quà ông Tilman Frank, Giám đốc điều hành của Công ty Talent Orange. ẢNH: OP-ONLINE.DE

Điều dưỡng là một trong những ngành thiếu hụt nhân lực trầm trọng nhất tại Đức. Để lấp đầy khoảng trống này, các công ty như Talent Orange đã hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam để tuyển dụng người lao động. Nhóm của Nhung Dao là những người đầu tiên có bằng cử nhân điều dưỡng được công nhận tại Đức.

Tuy nhiên, để làm tốt công việc điều dưỡng, cái khó nhất không nằm ở chuyên môn. Theo Nhung Dao, ngôn ngữ là thử thách lớn nhất. Phải mất một thời gian dài, cô và các đồng nghiệp người Việt của mình mới đủ tự tin để giao tiếp bằng tiếng Đức.

Không chỉ ngôn ngữ, thời tiết “lạnh, nhiều gió, ít khi thấy mặt trời” cũng là một trở ngại. Những điều dưỡng người Việt “chân ướt, chân ráo” đến xứ người phải học cách thích nghi từ từ. Nhung Dao cho biết phải mất 4 năm, cô mới cảm thấy “mình thuộc về nơi này”.

Tiếp đến là làm quen với những khác biệt giữa bệnh viện ở Đức và Việt Nam. Những khác biệt ấy có thể xuất hiện từ những việc rất cụ thể như cách tổ chức phòng bệnh, quy định về bảo mật thông tin, cách giao tiếp với người bệnh… đều đòi hỏi các điều dưỡng viên Việt Nam phải quan sát và điều chỉnh.

Không chỉ người lao động phải thích nghi, các khoa tiếp nhận cũng cần có phương án hỗ trợ phù hợp với nhân viên đến từ một nền văn hóa và hệ thống đào tạo khác. Đây là lý do quá trình hội nhập không dừng lại khi một điều dưỡng viên vượt qua yêu cầu về ngôn ngữ hay hoàn tất thủ tục công nhận nghề nghiệp mà sẽ tiếp tục trong từng ngày làm việc.

Chấp nhận thử thách, vượt qua khó khăn, thành quả ban đầu cũng đã đến. Nổi bật nhất là Nhung Dao. Không còn là cô điều dưỡng đầy bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân tới Đức, Nhung Dao hiện đã là giảng viên điều dưỡng, đào tạo thế hệ nhân viên mới cho Bệnh viện Sana Klinikum Offenbach tại thành phố Offenbach, bang Hessen. Cô đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Khoa học ứng dụng Frankfurt.

Nils Dehe, Giám đốc điều dưỡng của Bệnh viện Sana Klinikum Offenbach, cho hay việc tuyển dụng điều dưỡng từ Việt Nam mang đến nhiều thay đổi. “Chúng tôi không còn phụ thuộc vào nhân viên thời vụ. Độ tuổi trung bình của nhân viên giảm từ 45 xuống 38 và tất cả giường bệnh đều sẵn sàng hoạt động”, ông Dehe chia sẻ.

Bắt đầu chỉ là dự án thí điểm giữa Công ty Talent Orange và Bệnh viện Sana Klinikum Offenbach, giờ đây sự hợp tác đó trở thành một chương trình bền vững. Hơn 400 điều dưỡng viên người Việt đã theo bước những người tiên phong năm 2016. Họ không chỉ lấp đầy khoảng trống nhân lực, mà còn mang đến một làn gió mới cho ngành y tế Đức.

Trong khi đó, nhìn từ thành quả bước đầu của Nhung Dao lại cho thấy hướng phát triển cho các điều dưỡng viên Việt Nam tại Đức. Nếu luôn nỗ lực học hỏi, không ngừng nâng cao chuyên môn, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp sẽ đến với họ.

Hiện những thành viên khác của nhóm điều dưỡng người Việt Nam cũng đang tập trung nâng cao chuyên môn. Công ty Talent Orange cho biết một số người đã được đào tạo thêm về chăm sóc đột quỵ, lão khoa, chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc vết thương.

Điều này cho thấy con đường nghề nghiệp của điều dưỡng Việt Nam tại Đức không dừng lại ở công việc chăm sóc cơ bản, mà có thể tiếp tục mở rộng theo các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Câu chuyện của nhóm điều dưỡng viên tiên phong của Việt Nam đã cho thấy những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa không mất đi ngay khi một điều dưỡng viên đến Đức, mà được tháo gỡ dần trong công việc với sự chủ động của người lao động và hỗ trợ từ nơi tiếp nhận. Trong hành trình ấy, họ không chỉ tìm thấy công việc, mà còn xây dựng cuộc sống mới, gắn bó lâu dài và nhiều ý nghĩa.

MINH CHÂU