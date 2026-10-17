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Tận dụng phụ phẩm giấy làm vật liệu pin natri-ion

SGGP

Theo trang Interesting Engineering (Mỹ), các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Limerick (Ireland) và Đại học Valencia (Tây Ban Nha) đã chế tạo vật liệu sợi nano carbon dùng trong pin natri-ion, mở ra hướng tận dụng phụ phẩm công nghiệp để phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng thân thiện với môi trường.

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Vật liệu carbon chế tạo từ phụ phẩm ngành giấy có tiềm năng ứng dụng trong pin natri-ion.
﻿Ảnh: FRAUNHOFER HEINRICH HERTZ INSTITUTE, ĐỨC

Nhóm nghiên cứu dùng nước làm dung môi, trộn lignosulfonate - phụ phẩm của ngành giấy - với gelatin và alginate để tạo vật liệu điện cực. Sau xử lý nhiệt, gelatin và alginate tạo cấu trúc carbon rỗng, có diện tích bề mặt lớn, giúp ion natri dễ di chuyển và lưu trữ.

Cách làm này có thể giảm tác động môi trường do thay dung môi hữu cơ bằng nước, đồng thời mở hướng tận dụng phụ phẩm ngành giấy cho vật liệu pin lưu trữ năng lượng.

Nhờ nguồn natri dồi dào, pin natri-ion được kỳ vọng trở thành một lựa chọn thay thế pin lithium-ion, nhất là cho các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Tuy nhiên, vật liệu mới cần được đánh giá thêm về hiệu suất và khả năng ứng dụng thực tế trước khi thương mại hóa.

HUYỀN HƯƠNG

Từ khóa

carbon sợi nano pin natri-ion vật liệu giấy

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