Ban hành quy định mới về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 227-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.

Kết hợp giữa định tính với định lượng

Quy định số 227-QĐ/TW yêu cầu xác định đúng, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phẩm chất, năng lực, hiệu quả và sự cống hiến; nhận diện tập thể, cá nhân có thành tích, kết quả nổi trội, tiêu biểu; kịp thời sàng lọc, xử lý các tập thể, cá nhân yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ gắn với cơ chế "có vào, có ra, có lên, có xuống"; làm căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, trọng dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ theo quy định; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị yêu cầu thống nhất về nguyên tắc, khung tiêu chí, phương pháp, thẩm quyền, quy trình, thủ tục đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo phân cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện xuyên suốt, liên tục toàn bộ quy trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, từ xác định mục tiêu, giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá, xếp loại, sử dụng kết quả, hậu kiểm để xác định mục tiêu, nhiệm vụ của kỳ tiếp theo.

Việc đánh giá phải kết hợp giữa tiêu chí định tính với tiêu chí định lượng, trong đó, đặc biệt chú trọng các tiêu chí định lượng về chất lượng sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; bảo đảm yêu cầu "sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền" và "một xuyên suốt: một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính."

Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện

Theo Quy định số 227-QĐ/TW, nội dung nhận xét, đánh giá được thông báo tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng sau khi thông báo phải được hậu kiểm theo kế hoạch, đột xuất hoặc khi có dấu hiệu vi phạm, có phản ánh, khiếu nại, kiến nghị từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hoặc tình huống bất thường khác.

Trường hợp người đứng đầu cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý tổ chức, cơ quan, đơn vị đề xuất mức xếp loại đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, phụ trách khác với mức xếp loại do cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt (đề xuất mức xếp loại cao hơn nhưng không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá theo quy định) thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Tùy theo mức độ, tính chất nghiêm trọng, hậu quả và tác động ảnh hưởng của việc đề xuất sai lệch, cấp có thẩm quyền xem xét, nhắc nhở, phê bình hoặc hạ mức đánh giá, xếp loại cá nhân hoặc xử lý kỷ luật theo quy định.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể. Cấp phó của người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp theo lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm liên đới đối với kết quả chung của tập thể. Thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phụ trách trực tiếp.

Đối với tập thể không hoàn thành cả 5 chỉ tiêu cơ bản hoặc tất cả mục tiêu trọng tâm, then chốt được giao theo quy định (không bao gồm các trường hợp bất khả kháng được cấp có thẩm quyền xác nhận) thì xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với người đứng đầu.

Việc đánh giá, đề xuất mức xếp loại đối với cấp phó và thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý đó phải căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, mức độ liên đới trách nhiệm đối với kết quả chung của tập thể để đề xuất mức xếp loại phù hợp và không xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Về liên thông, sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại hàng quý gắn với đánh giá, xếp loại hàng năm: trường hợp cá nhân có 1 quý trong năm xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" thì không được xem xét đề xuất "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" cả năm.

Trường hợp cán bộ bị đánh giá, xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" trong 1 quý do nguyên nhân chủ quan, làm ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu trọng tâm, then chốt của tập thể hoặc có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, năng lực không đáp ứng yêu cầu công việc thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ kịp thời thẩm định nguyên nhân, mức độ trách nhiệm, khả năng khắc phục và xem xét việc phân công, bố trí công tác, nhiệm vụ khác.

Cán bộ bị đánh giá, xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" từ 2 quý liên tiếp thì cấp có thẩm quyền kịp thời xem xét, quyết định ngay việc phân công, bố trí công tác khác phù hợp với năng lực hoặc vị trí, chức vụ thấp hơn theo quy định.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2027, thay thế Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30-8-2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

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HÀ THU - LÂM NGUYÊN