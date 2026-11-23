Sáng 23-11, Đảng bộ TP Hải Phòng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đến các đồng chí đảng viên lão thành trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trực tiếp trao Huy hiệu Đảng đến 9 đảng viên lão thành, gồm 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng, xúc động khi tham dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên lão thành của Đảng bộ TP Hải Phòng; đồng thời gửi tới các đảng viên những lời thăm hỏi ân cần, lòng tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 80 năm, 75 năm, 70 năm. Ảnh: ĐÀM THANH

Tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, những thành quả to lớn của đất nước sau gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng là kết tinh trí tuệ, sức lực, xương máu và sự cống hiến không mệt mỏi của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, TP Hải Phòng là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, giữ vị trí chiến lược quan trọng, luôn phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong các cuộc kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng trân trọng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các đảng viên lão thành qua các thời kỳ, từ tham gia chiến đấu, xây dựng cơ sở cách mạng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể đến phát triển sản xuất, chăm lo giáo dục, y tế và đời sống nhân dân.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Mỗi tấm Huy hiệu không chỉ tôn vinh những đóng góp trong quá khứ mà còn tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại, thắp sáng niềm tin vào tương lai, nhắc nhở thế hệ hôm nay sống, làm việc và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn TP Hải Phòng. Ảnh: ĐÀM THANH

Trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng đề nghị TP Hải Phòng tiếp tục phát huy vị trí, vai trò chiến lược, khẳng định tinh thần tiên phong trong phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa; không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đổi mới tư duy, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng và các đoàn thể thành phố tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên cao tuổi, người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; thường xuyên lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đảng viên lão thành, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của các đồng chí trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Dịp này, toàn Đảng bộ TP Hải Phòng có 4.148 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm tuổi đảng trở lên. Trong đó, có 35 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi đảng.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cho biết, Đảng bộ TP Hải Phòng hiện có 120 đảng bộ trực thuộc Thành ủy với 252.881 đảng viên. Từ khi hợp nhất đến nay, Đảng bộ thành phố đã trao tặng Huy hiệu Đảng đến 26.661 đảng viên, trong đó có 86 Huy hiệu 80 năm, 27 Huy hiệu 75 năm và 150 Huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐÀM THANH Đồng chí Lê Ngọc Châu mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, đóng góp ý kiến vào các chủ trương lớn của thành phố. Thành ủy Hải Phòng sẽ thường xuyên lắng nghe, cầu thị tiếp thu ý kiến của các đảng viên cao tuổi và các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp, dịch vụ hiện đại tầm châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học công nghệ biển của đất nước; đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống...

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