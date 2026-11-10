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Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM tiếp nhận 74 tổ chức đảng

SGGPO

Chiều 10-11, Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Hội nghị tiếp nhận, bàn giao tổ chức đảng và đảng viên. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM; Trương Quốc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy các phường có tổ chức đảng được chuyển giao và cấp ủy các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

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Đại diện các đơn vị ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên

Thực hiện Quyết định số 1432-QĐ/TU ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về thành lập Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM và Quyết định số 1449-QĐ/TU ngày 16-10-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức tiếp nhận 74 tổ chức đảng, với tổng số 14.072 đảng viên. Trong đó, tiếp nhận 45 tổ chức đảng với 13.369 đảng viên từ Đảng bộ UBND TPHCM và 29 tổ chức đảng với 703 đảng viên từ Đảng bộ 22 phường.

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Đại diện các đơn vị ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy UBND TPHCM công bố quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên; đại diện Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM công bố quyết định tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên.

Các đơn vị tiến hành ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên và hồ sơ có liên quan, bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền và nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Việc chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng là bước cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy TPHCM về sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, góp phần xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng theo hướng đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

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Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM Hà Thị Hồng Hải triển khai nghiệp vụ công tác tổ chức đảng và đảng viên

Cùng với việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM đã hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc ổn định tổ chức, kiện toàn cấp ủy, hoàn thiện quy chế làm việc và xây dựng chương trình công tác phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đặc biệt, công tác quản lý đảng viên, số hóa hồ sơ, cập nhật và làm sạch dữ liệu đảng viên được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm tính liên tục, chính xác và hiệu quả trong công tác quản lý tổ chức đảng, đảng viên.

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TPHCM đảng viên tổ chức đảng

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