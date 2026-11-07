Chính trị

Xây dựng Đảng

Bồi dưỡng bản lĩnh, trách nhiệm cho 500 đảng viên mới

SGGPO

Ngày 7-11, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 3 năm 2026.

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Đảng ủy UBND TPHCM chúc mừng các đảng viên hoàn thành lớp bồi dưỡng

Đợt 3 năm 2026, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 500 đảng viên dự bị thuộc nhiều cơ quan, đơn vị. Lớp học được tổ chức theo hình thức giảng dạy, hướng dẫn, học tập, trao đổi, thảo luận trực tiếp kết hợp với tự nghiên cứu.

Kết quả có 456 học viên đạt yêu cầu, chiếm 91,2%; 44/500 học viên không đạt, chiếm 8,8%, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc không tham gia đủ số buổi theo quy định do trùng lịch công tác, lịch thi hoặc các yêu cầu công việc không thể điều chỉnh.

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Các đảng viên hoàn thành xuất sắc chương trình học được khen thưởng

Đồng chí Doãn Trường Quang, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TPHCM ghi nhận kết quả tổ chức lớp học và tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên. Đồng chí đề nghị mỗi đảng viên mới sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng cần tiếp tục phát huy những kiến thức lý luận chính trị đã được trang bị, gắn việc học tập với thực tiễn công tác. Đồng thời, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

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Đảng ủy UBND TPHCM Lịch công tác Lập trường tư tưởng UBND TPHCM Lý luận Học viên Nguyên nhân chủ yếu lý luận chính trị đảng viên

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