Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tam Thắng Thông báo nhận được Đơn xin nhận tiền của ông (bà) Vũ Kim Thắng (Đơn đề ngày 23 tháng 4 năm 2026) ở phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung đơn: Ông Thắng đề nghị được nhận tiền bồi thường đất theo các Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Vũng Tàu; Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2025 của UBND phường Phước Thắng.

Qua kiểm tra, rà soát đối chiếu quy định của pháp luật; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng trả lời như sau:

Tại mục nguồn gốc đất của Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Vũng Tàu có nội dung: Đất thu hồi thuộc Giấy chứng nhận QSD đất số BB 525947 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 09 tháng 4 năm 2010 cho hộ bà Bùi Thị Thắm; sau đó bà Thắm chuyển nhượng cho 12 người khác và chuyển nhượng không qua chứng thực cho một số người. Việc chuyển nhượng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và sau Thông báo thu hồi đất của Dự án (ngày 07/7/2010) nên xác định chủ thể thu hồi đất và bồi thường là hộ bà Bùi Thị Thắm; các ông (bà) mua đất là những người có liên quan.

Căn cứ các quy định trên tại Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Vũng Tàu và Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch UBND phường Phước Thắng thì trường hợp của ông (bà) Vũ Kim Thắng đề nghị nhận tiền riêng là chưa đủ cơ sở xem xét; đề nghị Ông (bà) liên hệ ông (bà) Bùi Thị Thắm để có cơ sở chi trả (trường hợp bà Thắm đã chết thì Hàng thừa kế hợp pháp theo quy định pháp luật của bà Thắm) cùng tham gia buổi chi trả và ký hồ sơ chi trả thì mới có cơ sở chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân.

Tại Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2025, ông (bà) Vũ Kim Thắng không có tên trong Quyết định, do đó việc đề nghị nhận tiền của Ông (bà) là không có cơ sở thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng trả lời như trên để ông (bà) Vũ Kim Thắng biết, phối hợp.

Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tam Thắng-TPHCM