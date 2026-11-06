Chuẩn bị bốc thăm quyền mua và vị trí căn hộ nhà ở xã hội Eco Home 1

Giữa mặt bằng giá nhà ở ngày càng cao tại TPHCM, việc tìm kiếm một căn hộ phù hợp với khả năng tài chính vẫn là bài toán không dễ đối với người lao động và các gia đình trẻ. Bởi vậy, những dự án nhà ở xã hội có mức giá hợp lý, vị trí thuận lợi và quy trình xét chọn minh bạch đang trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm. Eco Home 1 tại phường Phú Mỹ, TPHCM là một trong những dự án hướng đến mục tiêu đó.

Tọa lạc trên đường Trường Chinh, thuộc Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ, Eco Home 1 do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HODECO GROUP) làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch gồm 1 tầng hầm, 13 tầng nổi và 1 tầng tum, cung cấp tổng cộng 340 căn hộ, với diện tích từ 32,32m² đến 63,61m². Thiết kế diện tích đa dạng giúp người mua có thêm lựa chọn, tùy theo nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của từng hộ gia đình.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Eco Home 1 tại đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, TPHCM.

Đặc biệt, giá bán bình quân của dự án khoảng 19,8 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%. Đây là mức giá hướng đến nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, góp phần giảm áp lực tài chính và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người có thu nhập còn hạn chế.

Không chỉ chú trọng yếu tố giá bán, Eco Home 1 còn có lợi thế về vị trí khi nằm trong khu vực Phú Mỹ – địa bàn tập trung nhiều hoạt động công nghiệp, sản xuất và dịch vụ. Từ dự án, cư dân có điều kiện kết nối với các khu công nghiệp, hệ thống giao thông cùng những tiện ích thiết yếu về giáo dục, y tế và thương mại trong khu vực. Đây là những yếu tố quan trọng đối với người lao động, nhất là các gia đình có nhu cầu ổn định cuộc sống lâu dài, thuận tiện cho việc đi lại và chăm sóc con cái.

Người dân lắng nghe tư vấn về nhà ở xã hội tại buổi đối thoại với chủ đề “Nhà ở xã hội: Hiểu rõ nhanh - Thủ tục gọn” do HODECO GROUP tổ chức tháng 4-2025.

Việc tổ chức bốc thăm theo quy trình công khai, minh bạch, đúng quy định không chỉ bảo đảm quyền lợi của những người đăng ký đủ điều kiện mà còn góp phần tạo dựng niềm tin đối với chính sách phát triển nhà ở xã hội. Với 340 căn hộ được đưa vào chương trình, Eco Home 1 mở thêm cơ hội để người lao động và các gia đình trẻ từng bước hiện thực hóa mong muốn có một chốn an cư thực chất.

Ngày 8-11-2026, HODECO HUB phối hợp với chủ đầu tư HODECO GROUP tổ chức chương trình bốc thăm quyền mua và vị trí căn hộ nhà ở xã hội Eco Home 1. Chương trình được thực hiện theo thông báo và quy chế bốc thăm đã công bố, với sự tham gia giám sát của các cơ quan, đơn vị liên quan.

TẤN MINH