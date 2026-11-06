Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt khi xảy ra thiên tai

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) 10 tháng đầu năm 2026, triển khai kế hoạch 2 tháng cuối năm 2026 của Bộ KH-CN vừa diễn ra.

Báo cáo hội nghị cho biết, trong năm 2025 và 10 tháng đầu năm 2026, Bộ KH-CN đã ban hành 30 công điện chỉ đạo ứng phó trước các đợt thiên tai; trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả tại các địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và các Sở KH-CN chủ động xây dựng, triển khai phương án PCTT. Toàn ngành KH-CN đã huy động hơn 7.000 lượt nhân sự, hơn 1.200 đội kỹ thuật tham gia ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ KH-CN, các doanh nghiệp viễn thông triển khai 4 đợt nhắn tin cảnh báo đến 47 triệu lượt thuê bao di động; chuẩn bị cơ chế roaming khẩn cấp, sẵn sàng kích hoạt trong vòng 30 phút; tăng cường cảnh báo trên biển qua hệ thống đài thông tin duyên hải với hàng chục nghìn lượt bản tin được xử lý, truyền phát. Đến nay, hơn 3.000 trạm thu phát sóng (BTS) kiên cố có khả năng chịu được rủi ro thiên tai cấp độ 4 đã được xây dựng tại các tỉnh ven biển trọng điểm; tỷ lệ ngầm hóa cáp viễn thông đạt khoảng 12%.

Cùng với việc củng cố hạ tầng, Bộ KH-CN thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong PCTT. Việc thử nghiệm dịch vụ vệ tinh tầm thấp Starlink và giải pháp nhắn tin cảnh báo thiên tai Call Broadcast góp phần mở rộng khả năng kết nối, cảnh báo tại những khu vực khó khăn, nơi hạ tầng viễn thông mặt đất chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thứ trưởng Phạm Đức Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.H

Chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, trong khi mỗi địa phương có điều kiện địa hình và đặc điểm hạ tầng khác nhau. Vì vậy, các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp cần tổng kết kinh nghiệm từ những tình huống thực tế, phối hợp xây dựng các kịch bản ứng phó cụ thể, có thể triển khai ngay khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt là tăng cường phối hợp, chia sẻ hạ tầng, thiết bị và nguồn lực giữa các doanh nghiệp viễn thông. Trong điều kiện bình thường, các doanh nghiệp có thể cạnh tranh về dịch vụ, nhưng khi thiên tai xảy ra cần đặt yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc lên hàng đầu. Các phương án phải tính đến việc điều phối thiết bị dự phòng, bảo đảm nguồn điện, truyền dẫn và sử dụng các giải pháp thay thế khi hạ tầng mặt đất bị hư hỏng hoặc chia cắt. Thay vì chỉ thống kê số lượng trạm BTS bị hư hỏng hoặc mất kết nối, các đơn vị phải xác định rõ thôn, bản, xã... nào còn sóng, khu vực nào mất liên lạc để có phương án ứng cứu kịp thời.

Thứ trưởng Phạm Đức Long nêu rõ, mục tiêu cuối cùng của công tác bảo đảm thông tin liên lạc không chỉ là bảo vệ hạ tầng viễn thông mà quan trọng hơn là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Một kết nối thông tin kịp thời có thể giúp cứu sống một người dân trong vùng bị cô lập. Vì vậy, các đơn vị cần chuyển mạnh từ phương án trên giấy sang hành động thực chất, chủ động và phối hợp hiệu quả trong mọi tình huống thiên tai.

TRẦN BÌNH