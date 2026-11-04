12 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng giải thưởng lớn về khoa học - công nghệ

Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đã công bố kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước, gồm 11 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 1 cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH-CN đợt 7.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ KH-CN, sáng 4-11, bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH-CN), đã thông tin về kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước đối với các công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH-CN.

Theo kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước, có 11 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 1 cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH-CN đợt 7.

Cuộc họp báo diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính. Ảnh: TRẦN BÌNH

>>> Xem thông tin chi tiết về các công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH-CN ở đây

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* Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ KH-CN, sáng 4-11, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đã làm rõ các quy định danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch cho biết, việc ban hành danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, trong đó bao gồm việc cấm nhập khẩu điện thoại thông minh, máy tính (thuộc nhóm mã HS 8517, 8470, 8471) và các thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng không phải là quy định mới phát sinh. Chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu này đã được thực hiện ổn định, xuyên suốt từ năm 2007 đến nay.

Gần nhất, theo Thông tư số 11 ngày 15-10-2018 của Bộ Thông tin - Truyền thông trước đây, danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập cũng được công bố chi tiết.

Việc ban hành Thông tư số 63 thay thế Thông tư số 11 xuất phát từ vấn đề pháp lý và thực tiễn là cần chuẩn hóa, đồng bộ hệ thống pháp luật công nghiệp công nghệ số và quản lý ngoại thương. Thông tư 63 hướng tới việc bảo vệ người tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước.

Bộ KH-CN vẫn cho phép doanh nghiệp Việt Nam được phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, nếu phục vụ mục đích đặc dụng, nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.

TRẦN BÌNH