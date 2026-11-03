Đưa công nghệ vào thực tiễn, từ UAV tự hành đến robot bốn chân

Không chỉ tập trung nghiên cứu và đào tạo, Trường Đại học Thủ Dầu Một đang từng bước đưa các sản phẩm, thiết bị công nghệ chế tạo số ra khỏi phòng thí nghiệm, hướng đến giải quyết những bài toán thực tiễn. Qua đó, nhà trường tạo điều kiện để sinh viên tham gia sâu hơn vào quá trình thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và làm chủ công nghệ.

Từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng

Tại Techmart 2026 do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) tổ chức, các sản phẩm KH-CN của Viện công nghệ số (Trường Đại học Thủ Dầu Một) thu hút sự quan tâm nhờ khả năng tích hợp nhiều công nghệ trên cùng một hệ thống, từ cơ khí, điện tử, điều khiển đến tự động hóa và AI.

Nền tảng máy bay không người lái cánh bằng giới thiệu tại Techmart 2026

Đáng chú ý là nền tảng máy bay không người lái cánh bằng được phát triển phục vụ các nhiệm vụ trinh sát, khảo sát và thu thập dữ liệu trên phạm vi rộng. Khác với UAV đa cánh, dòng UAV này tận dụng lực nâng khí động học để tiết kiệm năng lượng, kéo dài thời gian và mở rộng phạm vi hoạt động trong mỗi chuyến bay.

Thiết bị có khả năng bay tự động theo lộ trình được lập trình sẵn, mang theo camera hoặc cảm biến để thu thập dữ liệu, đồng thời truyền hình ảnh về trạm điều khiển mặt đất. Theo nhóm nghiên cứu, UAV có thời gian hoạt động khoảng 30-35 phút, tầm bay khoảng 30km mỗi chuyến. Hệ thống còn tích hợp trạm điều khiển cầm tay với phần cứng do nhóm chủ động nghiên cứu, phát triển.

Cùng với UAV, mô hình robot bốn chân có khả năng tự hành cũng được giới thiệu tại Techmart 2026, sản phẩm được phát triển theo thiết kế mở, cho phép bổ sung các mô-đun, tích hợp công nghệ mới, trong đó có AI. Thông qua lập trình và vận hành robot, sinh viên có điều kiện vận dụng kiến thức liên ngành về cơ khí, lập trình, hệ thống nhúng, điều khiển...

Mô hình robot bốn chân do Viện công nghệ số, Trường Đại học Thủ Dầu Một phát triển

TS Huỳnh Nguyễn Thành Luân, phụ trách Viện công nghệ số, cho biết, các sản phẩm đã được phát triển đến giai đoạn nguyên mẫu và đang tiếp tục được hoàn thiện, thử nghiệm, kiểm chứng trong điều kiện thực tế.

Đối với các thiết bị bay không người lái và trạm điều khiển mặt đất, nhóm đã thực hiện nhiều đợt bay thử nghiệm ngoài trời, bước đầu kiểm chứng khả năng giữ vị trí, bay theo quỹ đạo tự động và duy trì kết nối ở khoảng cách xa. Đối với robot bốn chân, nhóm đang tiếp tục hoàn thiện phần cứng và tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ robot giữ thăng bằng, di chuyển linh hoạt.

Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Năm 2025, dự án AIDrone - Drone AI tự hành phục vụ an ninh và cứu hộ của sinh viên Viện Công nghệ số dành ngôi Quán quân cuộc thi Thiết kế kỹ thuật TEC2025. Để hình thành năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, trong năm 2026, Viện Công nghệ số tổ chức nhiều chương trình nghiên cứu, workshop và tập huấn về UAV, Robotics, lập trình nhúng và AI.

Các hoạt động này tạo môi trường để sinh viên tiếp cận công nghệ, từng bước chuyển từ mô phỏng trên máy tính sang chế tạo, thử nghiệm và vận hành sản phẩm thực tế.

Nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ được đánh giá cao khả năng ứng dụng vào thực tiễn

Tiếp nối kết quả này, năm 2026, sinh viên nhà trường tham gia UAV Contest 2026, tổ chức workshop “Phát triển nhiệm vụ cho UAV - Bước chuyển từ mô phỏng sang thực tế”, qua đó, nhằm giúp sinh viên tiếp cận sâu hơn với công nghệ UAV, mở rộng cơ hội thực hành, trao đổi chuyên môn, kết nối với doanh nghiệp. Tại iTECH EXPO 2026, do Hội Tin học TPHCM tổ chức, nhiều sản phẩm nghiên cứu của trường được trưng bày giới thiệu, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ chuyên gia, doanh nghiệp và khách tham quan.

“Việc trực tiếp chế tạo, thử nghiệm và khắc phục sự cố giúp sinh viên rèn luyện tư duy kỹ thuật, khả năng giải quyết vấn đề và làm chủ công nghệ. Thông qua Nhóm nghiên cứu trọng điểm, giảng viên và sinh viên có cơ hội cùng tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm thực tế, từ đó hình thành tư duy sáng tạo, khả năng hiện thực hóa ý tưởng và phát triển các giải pháp có tính ứng dụng”, TS Huỳnh Nguyễn Thành Luân chia sẻ.

Trong bối cảnh lĩnh vực Công nghệ thông tin đang chuyển dịch mạnh sang AI, dữ liệu lớn, AIoT, robot và các hệ thống thông minh, những trải nghiệm này giúp sinh viên mở rộng năng lực chuyên môn, hình thành tư duy liên ngành và đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp công nghệ.

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