Tiến đến thành lập Trung tâm xuất sắc về AI ứng dụng tại TPHCM

Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Applied AI Center of Excellence - AI COE) đầu tiên tại châu Á với dự kiến đặt tại TPHCM.

Đại diện Plug and Play, SIHUB và UEH ký kết hợp tác tại sự kiện.

Trong khuôn khổ sự kiện Plug and Play Silicon Valley November Summit 2026 (ngày 3 đến 5-11-2026) được tổ chức tại TPHCM, Plug and Play (nền tảng đổi mới sáng tạo toàn cầu được thành lập tại Thung lũng Silicon-Hoa Kỳ), Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) và Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) đã thông tin tiến đến thành lập Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Applied AI Center of Excellence - AI COE) đầu tiên tại châu Á, dự kiến đặt tại TPHCM.

Đây cũng là bước tiếp nối Biên bản ghi nhớ hợp tác ký ngày 30-9-2026 tại TPHCM giữa SIHUB, UEH và Plug and Play Singapore, hướng tới thiết lập kênh kết nối thường xuyên giữa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TPHCM và Thung lũng Silicon.

Tại sự kiện này, UEH chính thức gia nhập Mạng lưới đối tác đại học toàn cầu của Plug and Play. Theo PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, TPHCM giữ vai trò trung tâm kinh tế của cả nước và là nơi tập trung nguồn nhân lực dồi dào. UEH đào tạo và nghiên cứu đa ngành từ kinh tế, quản trị đến công nghệ và thiết kế số. Nhà trường cam kết phát huy tối đa nguồn lực để đồng hành cùng SIHUB và Plug and Play vận hành hiệu quả mô hình AI COE, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp quốc tế triển khai dự án tại Việt Nam.

Theo định hướng hợp tác được công bố, SIHUB là đầu mối kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố; UEH đóng góp nền tảng nghiên cứu, đào tạo liên ngành và phát triển nguồn nhân lực; Plug and Play mang đến năng lực kết nối doanh nghiệp, chương trình tăng tốc khởi nghiệp và mạng lưới đối tác, quỹ đầu tư toàn cầu. Sự phối hợp này được kỳ vọng hình thành chuỗi liên kết từ xác định nhu cầu, nghiên cứu và thử nghiệm đến ứng dụng, gọi vốn và tiếp cận thị trường.

Trọng tâm định hướng hợp tác của các đơn vị là kết nối nghiên cứu, nhu cầu ứng dụng AI của doanh nghiệp với chương trình tăng tốc khởi nghiệp, thị trường và nguồn vốn quốc tế, qua đó thúc đẩy chuyển hóa công nghệ thành sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh thực tế.

Việc TPHCM thúc đẩy hợp tác với Plug and Play thể hiện định hướng chuyển từ mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo sang nâng cao năng lực ứng dụng, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế. Hiệu quả của hợp tác vì vậy không chỉ nằm ở số lượng thỏa thuận hay đầu mối được hình thành, mà cần được thể hiện qua các giải pháp được ứng dụng, doanh nghiệp được hỗ trợ phát triển và giá trị kinh tế tạo ra cho thành phố.

BÁ TÂN