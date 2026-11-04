Tháng 10, xuất khẩu phần cứng, điện tử tăng 108%

Tính đến ngày 19-10, Bộ Khoa học - Công nghệ đã tổ chức thẩm định xong toàn bộ 29 đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược đợt 1, trong đó 17 nhiệm vụ đã được các bộ, ngành phê duyệt với tổng kinh phí đề xuất gần 2.320 tỷ đồng.

Sáng 4-11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) tổ chức họp báo thường kỳ.

Cuộc họp báo diễn ra ở trụ sở Bộ KH-CN. Ảnh: TRẦN BÌNH

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính cho biết, trong tháng 11, Bộ tập trung thúc đẩy nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Trong đó, hoàn thành lựa chọn tổ chức chủ trì, giao kinh phí và ký hợp đồng triển khai 2 nhiệm vụ công nghệ chiến lược trực tiếp do bộ quản lý; khẩn trương xây dựng cơ chế phát triển các bài toán công nghệ chiến lược.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính thông tin tại buổi họp báo

Ngoài ra, Bộ KH-CN tập trung triển khai đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; đồng thời hoàn thiện cơ chế tài chính quỹ và đề án Quỹ Đầu tư mạo hiểm quốc gia.

Bộ KH-CN sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thương mại hóa kết quả nghiên cứu viện, trường; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thiện phương án phân bổ dự toán ngân sách khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027.

Thứ trưởng Bộ KH-CN cho biết về công nghệ chiến lược, tính đến ngày 19-10, Bộ đã tổ chức thẩm định xong toàn bộ 29 đề xuất nhiệm vụ đợt 1. Trong đó có 17 nhiệm vụ đã được các bộ, ngành phê duyệt với tổng kinh phí đề xuất 2.319,6 tỷ đồng (nguồn vốn xã hội hóa, ngoài ngân sách chiếm 34,5%).

Bộ cũng tiếp nhận và xử lý 53 đề xuất mới từ 44 tổ chức, viện, trường và doanh nghiệp; rà soát 135 đề xuất bài toán lớn từ 32/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 10, công nghiệp công nghệ số bứt phá mạnh mẽ. Cụ thể kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử trong tháng 10 ước đạt 30,681 tỷ USD (tăng 108% so với cùng kỳ năm 2025). Số tiền nộp ngân sách của doanh nghiệp trong lĩnh vực ước đạt 12.450 tỷ đồng (tăng 102%).

Đến nay, cả nước có 28 triệu thuê bao 5G; tên miền “.vn” đạt trên 714.000 tên miền (tăng 6,1%). Sản lượng bưu chính ước đạt 457 triệu bưu gửi, doanh thu đạt 9.640 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ 2025).

Trong tháng 10, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) đã xử lý 21.567 đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp 9.415 văn bằng bảo hộ (bao gồm 812 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích). Cơ quan này ký kết chương trình phối hợp liên ngành về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026-2030.

TRẦN BÌNH