Khoa học công nghệ

Một doanh nghiệp Việt Nam vào top nhà cung cấp chủ chốt trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây toàn cầu

SGGPO

Ngày 3-11, Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết vừa được xếp vào nhóm Major Players (nhà cung cấp dịch vụ công nghệ chủ chốt) trong báo cáo IDC MarketScape “Worldwide Vertical AI and Industry Cloud Professional Services 2026-2027 Vendor Assessment” tháng 10-2026.

Báo cáo đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây trên phạm vi toàn cầu. IDC là tổ chức nghiên cứu và tư vấn thị trường công nghệ uy tín hàng đầu thế giới, với hơn 60 năm kinh nghiệm, cung cấp thông tin thị trường và tư vấn chiến lược cho giới đầu tư trên toàn cầu.

Việc CMC được xếp vào nhóm các nhà cung cấp chủ chốt đánh dấu bước tiến của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây chuyên biệt theo ngành trên phạm vi toàn cầu. Đây cũng là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược AI-X của CMC, lấy AI làm trung tâm hoạt động đổi mới sáng tạo, đầu tư và tăng trưởng. CMC hiện tập trung phát triển các giải pháp kết hợp AI, dữ liệu và điện toán đám mây, đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng ngành.

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Hệ sinh thái C-OpenAI với 25 công nghệ AI lõi được tích hợp đồng bộ

Ở lĩnh vực AI, CMC phát triển hệ sinh thái C-OpenAI với hơn 25 công nghệ AI lõi. Nền tảng này được ứng dụng trong các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả xử lý thông tin pháp lý, giúp người dân tra cứu thủ tục hành chính và tiếp cận thông tin pháp luật...

Trong lĩnh vực điện toán đám mây, CMC Cloud với hệ thống 3 trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế Uptime Tier III, giúp doanh nghiệp linh hoạt triển khai hệ thống, quản lý dữ liệu và đáp ứng yêu cầu về bảo mật, tuân thủ và chủ quyền dữ liệu, đặc biệt trong các lĩnh vực như tài chính – ngân hàng.

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Việt Nam doanh nghiệp Ai CMC

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