Bảo tàng với kiến trúc từ vật liệu tái chế

Sau 4 năm cải tạo, Bảo tàng Thiết kế Ghent ở Bỉ vừa mở cửa trở lại trong tháng 10 với phần mở rộng sử dụng vật liệu tái chế từ chính thành phố.

Được thành lập năm 1903, Bảo tàng Thiết kế Ghent hình thành từ những công trình kiến trúc thuộc nhiều thời kỳ. Với dự án mở rộng mới, bảo tàng tiếp tục kết nối các công trình hiện hữu thành một tổng thể thống nhất, kết hợp kiến trúc đương đại với giải pháp tái sử dụng vật liệu xây dựng.

Công trình cũng bổ sung không gian công cộng, tạo điều kiện để cư dân địa phương tiếp cận bảo tàng ngoài hoạt động tham quan triển lãm.

Toàn cảnh mặt ngoài bảo tàng với gạch màu sáng được làm từ vật liệu phế thải tại địa phương.

﻿Ảnh: DESIGN MUSEUM GENT

Dự án mở rộng bảo tàng có kinh phí 20 triệu eur (khoảng 23 triệu USD), do văn phòng kiến trúc Carmody Groarke (Anh) phối hợp với 2 đối tác địa phương Atama và Re-st thực hiện.

Công trình mới kết nối các phần khác nhau của khu phức hợp bảo tàng, từ dinh thự Hotel de Coninck có từ thế kỷ XVIII đến các khu trưng bày được xây dựng trong thập niên 1990.

Việc mở rộng không chỉ nhằm bổ sung diện tích sử dụng mà còn hướng đến cách tổ chức không gian hài hòa giữa kiến trúc mới, công trình lịch sử và đời sống đô thị.

Điểm nhấn của dự án là mặt ngoài công trình gồm khoảng 82.000 viên gạch sản xuất từ phế thải xây dựng thu hồi tại địa phương, biến những vật liệu bị loại bỏ thành nguồn nguyên liệu cho kiến trúc mới.

Thay vì nung ở nhiệt độ cao như gạch đất sét truyền thống, hỗn hợp bê tông, kính, gạch vỡ và sứ vệ sinh được nghiền nhỏ, phối trộn với vôi thủy hóa rồi nén thành viên.

Quy trình này giúp giảm nhu cầu năng lượng cho công đoạn nung. Trong quá trình đóng rắn, vôi có thể phản ứng với CO2 trong không khí, tạo thành các hợp chất carbonate và giữ lại một phần carbon trong vật liệu.

Việc tái sử dụng vật liệu còn được ứng dụng trong không gian nội thất. Tại các khu vệ sinh, gạch ốp được chế tạo từ nhiều thành phần như tảo biển, xơ đay, đá núi lửa và gốm tái chế. Mã QR cung cấp thông tin về nguồn gốc và quy trình sản xuất từng loại vật liệu, giúp khách tham quan tìm hiểu cách các thành phần khác nhau được ứng dụng trong thiết kế kiến trúc.

Công trình còn sử dụng kết cấu gỗ khối lớn, với tường và sàn bằng gỗ dán chéo lớp (CLT), kết hợp gỗ veneer ép lớp (LVL) trong hệ chịu lực. Tại lối vào, studio Unfold thiết kế cổng bằng hợp kim nhôm tái chế, chế tạo bằng công nghệ in 3D. Cấu kiện có hình dáng uốn lượn, tạo điểm nhấn cho mặt tiền, đồng thời thể hiện cách vật liệu tái chế được ứng dụng trong thiết kế kiến trúc.

Dự án cũng chú trọng sự tham gia của cộng đồng địa phương. Trong quá trình chuẩn bị, một hội đồng gồm 40 cư dân Ghent được thành lập để đóng góp ý kiến cho thiết kế và tổ chức không gian.

Hơn 100 đề xuất được đưa vào dự án, trong đó có việc mở rộng các khu vực công cộng miễn phí, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng bảo tàng ngoài hoạt động tham quan triển lãm.

Tòa nhà mới cao 5 tầng kết nối các khu vực được xây dựng qua nhiều thời kỳ thành một hành trình tham quan xuyên suốt. Việc bổ sung không gian mới trên nền khu phức hợp hiện hữu vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa gắn kết kiến trúc đương đại với các công trình lịch sử của Ghent.

Dự án mở rộng Bảo tàng Thiết kế Ghent sử dụng vật liệu tái chế từ kết cấu công trình đến các chi tiết nội thất, đồng thời bổ sung không gian công cộng cho cư dân địa phương. Cách làm này kết hợp chức năng trưng bày thiết kế với tái sử dụng vật liệu xây dựng, góp phần giảm chất thải.

HUYỀN HƯƠNGv