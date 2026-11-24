Lời ru của mẹ, tiếng trống hội làng hay âm thanh lao xao của phiên chợ quê..., những âm thanh quen thuộc ấy được ghi lại, đưa vào những tác phẩm sáng tạo trong chương trình Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống năm 2026.

Giữa nhiều hoạt động biểu diễn, triển lãm, giao lưu nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24-11), chương trình Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống tạo dấu ấn với cách tiếp cận mới, khuyến khích mỗi người trực tiếp góp một phần ký ức của mình vào kho tàng âm thanh Việt Nam.

Chương trình do Bộ VH-TT-DL phát động từ ngày 12-10, với thông điệp “Mỗi người một giai điệu - Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”. Không đòi hỏi kiến thức âm nhạc chuyên sâu hay thiết bị chuyên nghiệp, người dân có thể tham gia ngay trên nền tảng thanham.vn qua các hình thức như đố vui tìm hiểu âm nhạc truyền thống, chia sẻ video về những giai điệu gắn với ký ức hoặc sáng tạo tác phẩm từ tiếng nói, tiếng động, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca. Nhờ đó, những âm thanh bình dị trong đời sống được ghi lại và lan tỏa rộng rãi.

Cách làm này bước đầu nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của công chúng ở nhiều lứa tuổi, trong đó có những em học sinh chỉ mới 10-11 tuổi. Theo Ban tổ chức, tính đến giữa tháng 11, nền tảng thanham.vn ghi nhận 150.000 người dùng, 1,5 triệu lượt nghe trực tuyến, gần 1 triệu lượt tham gia đố vui, hơn 4.000 video cảm nhận và trên 2.000 tác phẩm sáng tạo.

Trong số những tác phẩm được chú ý, ca khúc Về Thái Mỹ quê em của tác giả Huỳnh Thanh Nguyên, do ca sĩ Đông Quân thể hiện, thu hút hơn 55.000 lượt truy cập, lọt tốp 3 ca khúc được yêu thích tại cuộc thi “Sáng tạo Thanh âm Việt Nam”.

Là đại sứ chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng, để đóng góp cho âm nhạc Việt Nam, không nhất thiết phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp hay có khả năng sáng tác một tác phẩm hoàn chỉnh.

Anh chọn lời ru của mẹ để giới thiệu với bạn bè quốc tế, bởi thanh âm đó chứa đựng vẻ đẹp tiếng Việt, tình mẫu tử và những tình cảm được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chương trình cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật. Ngày 30-10, lễ phát động chương trình được tổ chức tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, kết nối trực tuyến tới 26 điểm cầu, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu và sáng tạo âm nhạc từ những thanh âm của quê hương.

Trên TikTok, hashtag #thanhamvietnam được sử dụng để giới thiệu, tập hợp những nội dung hưởng ứng, đưa chương trình đến với công chúng trẻ.

Không chỉ kể câu chuyện sáng tạo với thanh điệu, các tác phẩm, bản ghi âm, video..., chương trình còn hướng tới mục tiêu xây dựng Ngân hàng Thanh âm Việt Nam và Bản đồ âm nhạc Việt Nam. Đó sẽ là nơi lưu giữ những chất liệu âm thanh gắn với từng vùng miền, cộng đồng, tạo nguồn tư liệu cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật sau này.

Từ một câu hát ru, tiếng rao hay giai điệu quê nhà, người dân có thể góp phần lưu giữ những thanh âm vốn dễ bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại. Chương trình Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống khẳng định một thực tế: văn hóa có thể bắt đầu từ chính cuộc sống hàng ngày, từ những thanh âm, ký ức và câu chuyện bình dị của mỗi người.

VĨNH XUÂN