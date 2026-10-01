Vụ Ngân 98: Bắt người cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Công an TPHCM đã khởi tố Đặng Thiên Hương cùng 2 đồng phạm vì cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm.

Ngày 1-10, Công an TPHCM cho biết, qua mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã truy xét, xác định Đặng Thiên Hương (sinh năm 1992, thường trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội), chủ Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla là người cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98.

Từ khoảng tháng 8-2023 đến tháng 7-2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Công an TPHCM khởi tố 3 bị can gồm: Hoa, Hoàng và Hương (từ trái qua). Ảnh: CATP

Ngày 30-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án. Công an TPHCM đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp từng mua bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra trình báo để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM đã khởi tố Ngân 98 về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Ảnh: CATP

Theo Công an TPHCM, Sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ; Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư. Công an TPHCM khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, nhất là các gói viên "tặng kèm" không nhãn mác, không công bố.

Trước đó, ngày 13-10-2025, Võ Thị Ngọc Ngân bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Cơ quan điều tra xác định, Ngân 98 điều hành Công ty ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, kinh doanh các sản phẩm giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen. Một số sản phẩm được giám định là hàng giả, chứa Sibutramine và Phenolphthalein. Mở rộng điều tra, ngày 23-10-2025, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang, chồng Ngân 98, để điều tra về tội “Đưa hối lộ”. Ngân 98 cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh.

NGUYỄN TÂN