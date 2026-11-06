Bắt tạm giam "giang hồ mạng Hiệp đen" và 13 đồng phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (còn gọi là “Hiệp đen”, sinh năm 1971) cùng 13 đối tượng về các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 6-11, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật, Giám đốc Công an TPHCM và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý nhóm đối tượng “giang hồ mạng” do Nguyễn Tuấn Hiệp khởi xướng việc dàn dựng, đăng tải các video mang nội dung bạo lực, đánh bóng tên tuổi, tạo thanh thế trên mạng xã hội.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp, chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, cùng 13 đối tượng liên quan để điều tra về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trong vụ án, Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố về hai tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam bị khởi tố, bắt giam về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Theo điều tra, từ năm 2017, Hiệp thường đăng tải video trên mạng xã hội. Muốn tạo hình ảnh có thế lực, Hiệp cùng các đối tượng bàn bạc, dàn dựng những đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” mang nội dung bạo lực để đăng lên YouTube, Facebook, TikTok nhằm đánh bóng tên tuổi "đại ca", "anh 2", khuếch đại thanh thế và thu hút tương tác.

"Hiệp đen" cùng các đồng phạm tại cơ quan chức năng. Ảnh: CATP

Cơ quan điều tra làm rõ, đoạn video dài 39 giây do Trịnh Quốc Long (còn gọi là “Long dê”) đăng tải trên TikTok ngày 15-6-2020 được dàn dựng nhằm câu lượt xem và phô trương thanh thế. Trong video, Hiệp cầm súng mô hình ra hiệu cho đồng bọn rượt đuổi, đánh nhau.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (thứ 2 từ trái qua) lấy lời khai với Nguyễn Tuấn Hiệp. Ảnh: CATP

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa còn cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 10%/tháng (tương đương 120%/năm) trở lên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng hơi báng gỗ được cất giấu trên trần phòng ngủ. Qua giám định, khẩu súng được xác định là vũ khí quân dụng.

Ông Hiệp và các đồng phạm dàn dựng các clip, đăng tải lên mạng xã hội để phô trương thanh thế. Ảnh: CATP

NGUYỄN TÂN