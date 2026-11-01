Triệt phá đường dây làm giả số lượng lớn tài liệu, bằng cấp, chứng chỉ

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu với quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 9 bị can và thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 1-11, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Công an xác định đối tượng Hoàng Nhật Vũ cầm đầu đường dây. Ảnh: CATP

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện đường dây làm giả, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu để xin việc với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công chặt chẽ giữa các đối tượng trực tiếp làm, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ.

Công an bắt quả tang các đối tượng đang giao, nhận giấy tờ giả. Ảnh: CATP

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo...), tài khoản ngân hàng mua bán trái phép và dịch vụ bưu chính để che giấu danh tính, dòng tiền. Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang giao nhận tài liệu giả.

Nhóm đối tượng đã làm hàng chục ngàn giấy tờ giả các loại. Ảnh: CATP

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Nhật Vũ (sinh năm 1990, ngụ phường Dĩ An), đối tượng cầm đầu trực tiếp làm giả, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Để che giấu hoạt động giao dịch, các đối tượng cầm đầu hạn chế trực tiếp gặp người mua; sử dụng tên, thông tin giả để gửi tài liệu thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các ứng dụng giao hàng công nghệ. Trong những trường hợp trực tiếp vận chuyển, giao nhận tài liệu giả, đối tượng thường che kín mặt, thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển nhằm tránh bị theo dõi, phát hiện.

Công an xác định nhóm đối tượng thực hiện làm giả tinh vi, giao dịch kín kẽ. Ảnh: CATP

Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan và kêu gọi những cá nhân từng liên hệ đặt mua, sử dụng giấy tờ giả chủ động đến cơ quan công an trình báo để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này đã làm giả hàng chục ngàn giấy tờ, tài liệu gồm bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe... thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

NGUYỄN TÂN