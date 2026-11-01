Nạn nhân cạy két sắt, chuyển gần 2 tỷ đồng cho nhóm "bắt cóc online"

Mới đây, một nạn nhân của “bắt cóc online” đã tự cạy két sắt gia đình, chuyển hơn 1,98 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ lừa đảo.

Ngày 1-11, Công an TPHCM phát cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, “bắt cóc online”. Theo Công an TPHCM, ngày 23-10, Công an phường Bảy Hiền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” liên quan đến em P.T.T.N. (sinh năm 2008, quê tỉnh Bình Phước trước đây).

Chỉ sau gần 1 giờ tiếp nhận thông tin, công an đã xác định được vị trí của N. tại một khách sạn trên đường Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền. Thời điểm được tìm thấy, N. đang trao đổi qua ứng dụng Zoom với một đối tượng lừa đảo được cho là ở Campuchia.

Em N. cung cấp thông tin cho công an. Ảnh: CACC

Qua xác minh ban đầu, N. đã chuyển hơn 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của đối tượng.

Trước đó, ngày 21-10, Công an phường Dĩ An tiếp nhận trình báo của em T.L.T.K. (sinh năm 2008) về việc bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,98 tỷ đồng.

Theo trình báo, khoảng 9 giờ ngày 21-10, K. nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an, thông báo K. có liên quan đến một đường dây rửa tiền. Để chứng minh vô tội, K. được yêu cầu thực hiện các bước “xác minh tài sản” theo hướng dẫn.

Tin lời đối tượng, K. đặt mua dụng cụ cạy két sắt tại nhà, lấy tiền, vàng và tài sản mang đi bán. Sau đó, nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định, với tổng số tiền hơn 1,98 tỷ đồng.

Cả 2 vụ việc cho thấy nguy cơ người trẻ bị thao túng tâm lý trên không gian mạng. Thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online" là ép bị hại tự cách ly tại khách sạn, bật camera liên tục và cắt liên lạc với gia đình. Đối tượng cũng lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của học sinh, sinh viên để đe dọa, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội. Công an không làm việc, lấy lời khai qua video và không yêu cầu người dân tự cách ly hay giữ bí mật. Khi nhận cuộc gọi đe dọa hoặc yêu cầu chuyển tiền, người dân cần chấm dứt liên lạc và đến ngay cơ quan công an gần nhất trình báo. Phụ huynh chủ động hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa lừa đảo cho con em. Khi thấy con em có biểu hiện lo lắng, mất liên lạc bất thường, gia đình cần báo ngay cho công an.

NGUYỄN TÂN