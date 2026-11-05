Thông tin sai, chủ tài khoản "Thanh Thật Thà" bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Thanh, chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận kiến nghị của Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Công ty GSM) về việc xác minh, xử lý việc sử dụng tài khoản Facebook đăng tải video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Lời khai của đối tượng Trần Minh Thanh tại cơ quan điều tra

Qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh (sinh năm 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì) tạo lập và sử dụng. Ngày 24-10, tài khoản này đăng tải video dài gần 10 phút với nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ, trong đó đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty GSM.

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam với ông Thanh để điều tra. Ảnh: CATP

Làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai nhận đăng tải video để thu hút người xem, tạo sự chú ý và kiếm tiền từ Facebook. Tuy nhiên, Thanh chưa được nền tảng này trả tiền do chưa đủ điều kiện.

Công an TPHCM cảnh báo, mọi hành vi trên không gian mạng đều phải tuân thủ pháp luật. Người đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối diện với hình phạt tù.

NGUYỄN TÂN