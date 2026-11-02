Người đàn ông xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa nhà dân để đòi nợ

Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý người đàn ông đã xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa nhà dân trên địa bàn phường Bàn Cờ nhằm gây sức ép đòi nợ.

Ngày 2-11, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bàn Cờ lập hồ sơ xử lý L.D.Q. (sinh năm 1988, cư trú tại phường An Lạc) về hành vi xịt sơn, phá ổ khóa nhà dân.

Khoảng 0 giờ 45 phút ngày 1-11-2026, chị L.T.T.M. (sinh năm 1987) đi làm về nhà thuê trên đường Vườn Chuối, phường Bàn Cờ, phát hiện tường bị xịt sơn đỏ với nội dung "lừa đảo quỵt tiền". Cửa nhà không thể mở do ổ khóa có vật lạ bên trong. Chị M. sau đó trình báo Công an phường Bàn Cờ.

Ngôi nhà bị người đàn ông xịt sơn đỏ. Ảnh: CATP

Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, làm rõ người thực hiện là L.D.Q.

Tại cơ quan công an, ông Q. khai nhận đã xịt sơn và đổ keo vào ổ khóa căn nhà của bà H. làm chủ do phát sinh tranh chấp vay mượn tiền. Dù vụ việc tranh chấp đang được tòa án thụ lý giải quyết, Q. vẫn phá hoại tài sản để gây sức ép đòi nợ.

Ông Q. sau đó được yêu cầu xóa hết các vết sơn đã xịt. Ảnh: CATP

Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo, khi phát sinh tranh chấp tiền bạc, các bên cần giải quyết bằng thương lượng hoặc thông qua cơ quan có thẩm quyền, không tự ý đe dọa, phá hoại tài sản hay gây sức ép để đòi nợ. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng, đồng thời phải bồi thường thiệt hại. Người dân khi bị đe dọa, phá hoại tài sản cần lưu giữ chứng cứ và kịp thời trình báo cơ quan Công an, không tự ý đối đầu hoặc trả đũa.

NGUYỄN TÂN