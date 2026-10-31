Vụ án lừa đảo liên quan Phan Công Khanh: Đối tượng bị truy nã về nước đầu thú

Ngày 31-10, Công an TPHCM cho biết Huỳnh Xuân Vấn, đối tượng bị truy nã trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Phan Công Khanh (tức Khanh Super), đã từ Thái Lan về Việt Nam và ra đầu thú.

Theo Công an TPHCM, ngày 28-10, Huỳnh Xuân Vấn từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án theo quy định.

Huỳnh Xuân Vấn về nước và đầu thú ở Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: CATP

Tại cơ quan công an, Vấn khai trong thời gian lẩn trốn tại nước ngoài, qua theo dõi báo chí nên biết mình bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Phan Công Khanh (tức Khanh Super). Vấn cho rằng một số lời khai của các đối tượng cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng tình tiết liên quan đến mình. Lo sợ chịu mức hình phạt nghiêm khắc và mong muốn làm rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, Vấn đã chủ động về nước đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục đánh giá lời khai, xác định hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng người, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam Phan Công Khanh. Ảnh: CATP

Theo điều tra, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TM DV K-Supper. Khanh làm Giám đốc, Vấn làm Phó Giám đốc. Đầu năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố Huỳnh Xuân Vấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 3-6-2023, Khanh mượn xe ô tô Mercedes G800 Brabus trị giá 24 tỷ đồng và xe hiệu McLaren hơn 30 tỷ đồng của anh L.H.P. để trưng bày khai trương Showroom K-Super. Ngày 10-6-2023, do cần tiền trả nợ ngân hàng, Khanh và đồng phạm bàn bạc rồi bán chiếc xe.

Nhóm này nói dối xe thuộc quyền sở hữu của mình và đưa giấy đăng ký, đăng kiểm bản chính (do anh P để trên xe) cho khách hàng xem. Ngày 13-6-2023, 2 bên ký hợp đồng bán xe và nhận tiền đặt cọc nhưng không làm thủ tục sang tên.

Ngoài vụ án trên, cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn tố cáo của chị L.N.T.H. (ngụ TPHCM) về việc bị Phan Công Khanh lừa đảo. Cụ thể, Khanh cho nhân viên đến nhà chị H, lấy xe hiệu McLaren đưa về Showroom K-Super để bán giúp. Sau đó, Khanh lấy lý do cần giấy tờ cho khách xem rồi giao cả xe và giấy tờ cho Mohamach Da Pha mang đi cầm cố, chiếm đoạt 2 tỷ đồng. Công an TPHCM đã khởi tố Khanh và Pha để điều tra.

NGUYỄN TÂN