Khánh Hòa: Bắt thêm một phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa bắt thêm một phạm nhân trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an).

Tối 28-10, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, thường trú tại tỉnh Gia Lai), một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 trước đó.

Duy bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Phạm nhân này đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai phạm nhân Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 22-10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (sinh năm 2002), Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995), Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999) và Lê Văn Cường (sinh năm 1994) đã bỏ trốn.

Chiều 22-10, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn. Ảnh: Công an cung cấp

Đến sáng 24-10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ được Lê Văn Cường. Đến tối 28-10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy.

Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp cùng Bộ Công an truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

TIẾN THẮNG