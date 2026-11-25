Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm.

Chiều 25-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm (TPHCM). Ngày hội có chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng bà con ấp Thạnh Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao tặng 20 phần quà đến các hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Trần Lưu Quang tặng quà và cây xanh đến tập thể ấp Thạnh Sơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao 10 phần quà đến các hộ gia đình chính sách, tiêu biểu.

Lãnh đạo xã Hồ Tràm cũng trao những phần quà đến các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Trần Lưu Quang tặng quà đến người dân ấp Thạnh Sơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm Phan Khắc Duy thông tin một số kết quả nổi bật của xã Hồ Tràm. Đồng thời cam kết, xã tiếp tục quan tâm chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt các trường hợp khó khăn, trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà đến người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo xã Hồ Tràm mong muốn người dân ấp Thạnh Sơn tiếp tục giữ gìn bản sắc, gắn kết nghĩa tình, cùng chung tay góp sức xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, xanh - sạch - đẹp và an toàn.

Trong năm 2026, ấp Thạnh Sơn đã vận động hơn 87 triệu đồng đóng góp vào các quỹ, trong đó có 70 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của xã Hồ Tràm; phối hợp chăm lo cho 165 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao 40 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bảo hiểm y tế, học bổng và chăm lo cho trẻ em mồ côi.

Ấp Thạnh Sơn cũng đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua đổi mới phương thức tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội; tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Công dân số TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu khánh thành Vườn cây "Đại đoàn kết" ấp Thạnh Sơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận ấp Thạnh Sơn phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư "Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc". Trong đó, phong trào phát huy tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, xây dựng khu dân cư an toàn, ấm no và hạnh phúc.

VĂN MINH