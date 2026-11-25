Chiều 25-11, Tổ đại biểu số 9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Gia Định và kết nối trực tuyến với 11 phường trên địa bàn TPHCM.

Các ĐBQH TPHCM tổ số 9 gồm: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nhà giáo ưu tú Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới; bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại phường Gia Định. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu (phường Gia Định) kiến nghị Quốc hội nghiên cứu các chế tài đủ sức răn đe đối với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sau khi bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh. Cử tri đề xuất xem xét áp dụng tù chung thân không xét giảm án, kết hợp phạt tiền bổ sung ở mức cao và siết chặt điều kiện đặc xá, tha tù trước thời hạn.

Cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cử tri cũng kiến nghị nâng cao chất lượng công tác lập pháp, khắc phục tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa đổi, văn bản hướng dẫn chậm hoặc chồng chéo; đồng thời hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là đối với người cao tuổi chưa có lương hưu và lao động phi chính thức.

Nhiều cử tri cũng phản ánh những vấn đề dân sinh, quản lý đất đai. Cử tri Hoàng Thu Hà (phường Thạnh Mỹ Tây) kiến nghị sớm giải quyết thủ tục hóa giá nhà cho 17 hộ dân còn lại tại cư xá Ngân hàng, giúp người dân ổn định chỗ ở. Cử tri Nguyễn Đức Tuyến (phường Bình Quới) phản ánh tình trạng quy hoạch, bồi thường kéo dài nhiều năm, khiến người dân gặp khó khăn trong xây dựng, sửa chữa nhà ở và ổn định cuộc sống.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cử tri Trần Chính Tâm (phường Bình Lợi Trung) ý kiến, cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng đấu giá đất rồi bỏ cọc, gây nhiễu loạn thị trường, tạo mặt bằng giá ảo.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, việc bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh là chủ trương lớn, hướng đến bảo đảm tính nhân đạo, phù hợp thông lệ quốc tế và phân hóa trách nhiệm hình sự. Đối với tội mua bán trái phép chất ma túy, người phạm tội vẫn phải chịu hình phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Về tình trạng đấu giá đất rồi bỏ cọc, Bộ Công an đã và đang điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong đấu giá, đấu thầu. Những kiến nghị liên quan đến nhà ở, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được đoàn đại biểu ghi nhận, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

NGUYỄN TÂN