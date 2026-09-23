Đà Nẵng: Tặng quà và khám bệnh cho học sinh các trường dân tộc nội trú

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tặng quà đến Ban Giám hiệu và học sinh 6 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và A Vương.
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 6 trường.
Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng tổ chức thăm khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 học sinh tại xã biên giới Tây Giang.
Hoạt động diễn ra tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Tây Giang, nằm trong khuôn khổ chương trình “Trăng sáng muôn nơi” do Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị tổ chức.
Trung tá Đoàn Ngọc Hùng, Chủ nhiệm Quân y, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, cho biết qua thăm khám phát hiện các em chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp, tai mũi họng và tiêu hóa do thời tiết và thói quen sinh hoạt.
Chương trình không chỉ thực hiện theo chủ trương khám sức khỏe toàn dân của Chính phủ mà còn nhằm kết hợp tư vấn kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh vùng cao trước thời điểm giao mùa và nguy cơ bão lũ.
Bên cạnh việc khám và cấp phát thuốc điều trị các bệnh lý thông thường, lực lượng y tế đã hướng dẫn học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thực hiện ăn chín uống sôi.