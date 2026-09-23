Xã hội

Đà Nẵng: Tặng quà và khám bệnh cho học sinh các trường dân tộc nội trú

SGGPO

Chiều 23-9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đến thăm, tặng quà học sinh, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Tây Giang.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tặng quà đến Ban Giám hiệu và học sinh 6 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và A Vương.

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Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tặng quà các em học sinh. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 6 trường.

Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng tổ chức thăm khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 học sinh tại xã biên giới Tây Giang.

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Các em học sinh được bác sĩ của Bộ CHQS TP Đà Nẵng thăm khám tổng quát. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Hoạt động diễn ra tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Tây Giang, nằm trong khuôn khổ chương trình “Trăng sáng muôn nơi” do Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị tổ chức.

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Bên cạnh khám, cấp thuốc điều trị các bệnh thông thường, lực lượng y tế hướng dẫn học sinh phòng bệnh, giữ vệ sinh cá nhân Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trung tá Đoàn Ngọc Hùng, Chủ nhiệm Quân y, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, cho biết qua thăm khám phát hiện các em chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp, tai mũi họng và tiêu hóa do thời tiết và thói quen sinh hoạt.

Chương trình không chỉ thực hiện theo chủ trương khám sức khỏe toàn dân của Chính phủ mà còn nhằm kết hợp tư vấn kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh vùng cao trước thời điểm giao mùa và nguy cơ bão lũ.

Bên cạnh việc khám và cấp phát thuốc điều trị các bệnh lý thông thường, lực lượng y tế đã hướng dẫn học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thực hiện ăn chín uống sôi.

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NGUYỄN CƯỜNG

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