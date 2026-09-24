Người cao tuổi Cần Giờ có điểm chăm sóc sức khoẻ miễn phí

Chiều 24-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với xã Cần Giờ và Ban trị sự Chi hội Tịnh độ cư sĩ Hưng Cần tự tổ chức lễ ra mắt mô hình “Điểm chăm sóc sức khỏe miễn phí đối với người cao tuổi”.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu cắt băng ra mắt điểm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mô hình “Điểm chăm sóc sức khỏe miễn phí đối với người cao tuổi” do Phòng khám phước thiện Hưng Cần tự phối hợp Trạm Y tế xã Cần Giờ thực hiện, góp phần chăm lo sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

Đến với phòng khám, người bệnh được khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và chức năng vận động, tư vấn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng. Mô hình ưu tiên người cao tuổi thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp hạn chế trong việc đi lại.

Theo lịch, định kỳ vào buổi sáng của tuần đầu tiên hàng tháng, các thầy thuốc lương y, bác sĩ Đông y của Chi hội Hưng Cần Tự sẽ phối hợp với bác sĩ, nhân viên y tế Trạm Y tế xã Cần Giờ tổ chức khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và bốc thuốc nam miễn phí cho người cao tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM cho rằng, ý nghĩa của mô hình trước hết là địa phương có thêm một địa chỉ để người cao tuổi được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng đến người cao tuổi.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến các em học sinh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bà Trần Kim Hoàng, sinh năm 1963, trước giờ tôi điều trị theo Tây y, nay có thêm Đông y để kết hợp chăm sóc sức khỏe thì chúng tôi càng thấy yên tâm vì không phải lo chi phí, tôi thấy rất tốt

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thị sát việc các lương y, bác sĩ tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, ban tổ chức trao 20 phần quà đến người cao tuổi; trao 35 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh; hỗ trợ chi phí học tập cho 20 học sinh Trường Tiểu học Cần Thạnh.

Trước đó, tại Trường Tiểu học Cần Thạnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Ban trị sự Chi hội Tịnh độ cư sĩ Hưng Cần tự và xã Cần Giờ cũng đã tổ chức lễ khánh thành “Vườn thuốc nam Đại đoàn kết”. Khánh thành Vườn thuốc nam đại đoàn kết. Ảnh: HOÀNG HÙNG Công trình được xây dựng trong khuôn viên nhà trường, góp phần tạo dựng không gian xanh, thân thiện để học sinh học tập, trải nghiệm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; đồng thời hình thành nguồn dược liệu phục vụ công tác chăm sóc, khám và chữa bệnh miễn phí cho người dân. Trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Cần Thạnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu trao quà trung thu cho học sinh Trường Tiểu học Cần Thạnh, mang đến niềm vui nhỏ nhưng ấm áp cho các em trong mùa tết đoàn viên.

CẨM NƯƠNG