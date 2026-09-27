Xã hội

Cà Mau: Nước ngập sâu, dân quân tự vệ hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa

SGGPO

Những ngày qua, tại tỉnh Cà Mau, mưa lớn kéo dài trên diện rộng làm hàng ngàn ha lúa hè thu đang chín bị ngập sâu, ngã đổ. Để hạn chế thiệt hại, lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương đã xuống đồng, hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa.

Dân quân tự vệ hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa

Trong hai ngày cuối tuần (26 và 27-9), lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) xuống địa bàn, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hè thu bị ngập úng. Đây là những diện tích lúa đang chín nếu không thu hoạch kịp thời sẽ bị hư hỏng.

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Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hè thu bị ngập úng

Đại úy Bùi Văn Mãi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Hưng, cho biết, đơn vị huy động hơn 30 dân quân tự vệ xuống các cánh đồng ở ấp Nhà Máy B. Dù là ngày nghỉ nhưng anh em vẫn vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ bà con gặt lúa, vác lúa.

Ông Trần Văn Tợ ở ấp Nhà Máy B (xã Khánh Hưng) cho hay: "Vụ hè thu này, tôi làm 16 công ruộng. Toàn bộ diện tích lúa đã tới kỳ thu hoạch nhưng bị chìm trong nước, máy gặt đập không thể vào ruộng, trong khi gia đình thuê nhân công không có. Rất may, có các chú dân quân tự vệ hỗ trợ thu hoạch, nếu không thiệt sẽ rất lớn".

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Lúa hè thu bị ngập phải cắt bằng tay

Ông Nguyễn Vũ Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng cho biết, đến chiều 27-9, trên địa bàn xã còn hơn 1.700ha lúa hè thu chưa thu hoạch. Đợt mưa kéo dài những ngày qua làm mực nước trên sông và trong nội đồng tăng rất nhanh.

Bên cạnh việc huy động lực lượng dân quân hỗ trợ nông dân thu hoạch, địa phương đang gấp rút gia cố bờ bao, đẩy nhanh bơm tát nước ở những vùng trũng vì dự báo những ngày tới, nước còn lên nhanh và ngập sâu.

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Qua thống kê, từ ngày 19 đến 26-9, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có mưa lớn kéo dài, làm hơn 6.860ha lúa hè thu bị ngập úng, ngã đổ. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các địa phương hỗ trợ nông dân thu hoạch.

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Vận chuyển lúa về nhà cho bà con

>>> Một số hình ảnh lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hè thu bị ngập úng:

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