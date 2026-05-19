Cần Thơ: Hơn 23,6 tỷ đồng xây dựng các dự án năng lượng

Ngày 19-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi công các dự án năng lượng trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 23,6 ngàn tỷ đồng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Khởi công cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B - Hạng mục Trạm biến áp 220kV

Trong đó, cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV (tại xã Lai Hoà, TP Cần Thơ) có vốn đầu hơn 9.139 tỷ đồng. Cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B có công suất thiết kế 200 MW, do Công ty cổ phần Điện gió Phú Cường làm chủ đầu tư.

Tại phường Vĩnh Châu, UBND TP Cần Thơ cũng tổ chức khởi công dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng. Dự án có công suất thiết kế 350 MW do Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4

Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 sử dụng diện tích hơn 1.223 ha (bao gồm đất bãi bồi và khu vực biển), với 56 tuabin, 1 trạm biến áp 220kV… dự kiến hoàn thành vào quý 4, năm 2028.

Các dự án điện gió trên khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu năng lượng sạch, bền vững đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại vùng ĐBSCL và cả nước; hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch sang nguồn điện xanh, giảm phát thải; nâng cao năng lực hạ tầng điện tại khu vực phía Nam.

Đến nay, TP Cần Thơ đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió, với tổng công suất 1.428 MW. Hiện đã có 9 nhà máy chính thức vận hành thương mại, đạt công suất 396 MW; 3 dự án đang thi công (công suất 142 MW) và 8 dự án (890 MW) đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

TUẤN QUANG