Cẩn trọng khi làm đẹp cấp tốc dịp cuối năm

Nhu cầu làm đẹp tăng cao dịp cuối năm khiến nhiều người tìm đến tiêm filler, botulinum toxin, laser, nâng cơ. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nếu chạy theo xu hướng, làm đẹp tại cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn.

Khách tham quan được soi da đầu tại khu triển lãm công nghệ chăm sóc da trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: NGỌC DUNG

Sáng 12-11, tại Hội nghị Da liễu thường niên năm 2026, PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, nhu cầu chăm sóc, cải thiện sắc đẹp thường gia tăng vào dịp cuối năm. Các phương pháp như tiêm botulinum toxin, filler, laser, công nghệ nâng cơ được nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên, việc lựa chọn cần có sự thăm khám, tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để tránh biến chứng do thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện hoặc sử dụng sản phẩm không bảo đảm chất lượng.

PGS-TS Lê Hữu Doanh chia sẻ về xu hướng làm đẹp dịp cuối năm. Video: NGỌC DUNG

Người dân không nên thực hiện các thủ thuật tiêm, chích tại spa hoặc cơ sở làm đẹp không đủ điều kiện, dù được quảng cáo với mức giá hấp dẫn, thời gian thực hiện nhanh. Với các sản phẩm tiêm như botulinum toxin, filler và chất làm đầy, cần tìm hiểu rõ nhãn hiệu, nguồn gốc, tình trạng lưu hành và thời hạn sử dụng.

"Tiêm filler có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu chất làm đầy vô tình đi vào mạch máu, dẫn đến tắc mạch, hoại tử mô, thậm chí tổn thương thị lực, mù lòa hoặc đột quỵ. Đây là những nguy cơ đã được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cảnh báo", PGS-TS Lê Hữu Doanh nói.

Cùng với sự phát triển của chuyên ngành da liễu, các phương pháp điều trị và thẩm mỹ ngày càng đa dạng, từ laser, ánh sáng đến công nghệ trẻ hóa da. Tuy nhiên, theo PGS-TS Lê Hữu Doanh, việc ứng dụng kỹ thuật mới cần đi đôi với cá thể hóa. Mỗi người có tình trạng da, nhu cầu và đặc điểm khác nhau nên không thể áp dụng một phương pháp chung cho tất cả.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế chủ trì phiên khoa học về da liễu tại hội nghị RCD 2026

Các chuyên gia về da liễu cũng khuyến cáo, vào dịp cuối năm, người dân không nên vì muốn đẹp nhanh mà thực hiện nhiều can thiệp trong thời gian ngắn. Một số phương pháp cần thời gian phát huy hiệu quả và phục hồi sau điều trị. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như đau tăng, sưng đỏ kéo dài, da đổi màu hoặc rối loạn thị giác, cần đến cơ sở y tế ngay, không tự ý xử lý tại nhà.

Mở rộng hợp tác học thuật trong khu vực và quốc tế về da liễu Hội nghị “3 trong 1”, gồm Hội nghị Da liễu Khu vực châu Á – châu Úc lần thứ 27, Hội nghị Da liễu toàn quốc thường niên 2026 và Hội nghị Nghiên cứu da liễu Việt Nam lần thứ IV, quy tụ hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế, cùng các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Hoa Kỳ và châu Âu. TS-BS Hanny Nilasari, Chủ tịch Viện Hàn lâm da liễu châu Á, đánh giá, hội nghị là diễn đàn kết nối các chuyên gia, cập nhật tiến bộ khoa học và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chuyên ngành da liễu. Các báo cáo, trao đổi chuyên môn giúp bác sĩ tiếp cận bằng chứng khoa học mới, đồng thời mở rộng hợp tác học thuật trong khu vực và quốc tế.

NGỌC DUNG