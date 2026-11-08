Sống khỏe

An toàn thực phẩm

Điều tra nguyên nhân 29 công nhân nhập viện nghi ngộ độc sau bữa ăn

SGGPO

Cục An toàn thực phẩm đề nghị khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm sau khi 29 công nhân Công ty TNHH Y.C. Tây Ninh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Chiều 8-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Y.C. Tây Ninh, thuộc Khu công nghiệp Long Hậu 3.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-11, có 29 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại công ty. Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (TPHCM).

Cơm suất căng tin với món ăn đa dạng.png
Suất ăn tập thể tại bếp ăn công nhân. Ảnh minh hoạ

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè tập trung điều trị cho các bệnh nhân; đồng thời giám sát những người liên quan có biểu hiện tương tự để kịp thời xử trí.

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nhà cung cấp nguyên liệu; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Các vi phạm (nếu có) cần được xử lý nghiêm và kết quả điều tra sớm được công khai.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Tin liên quan
NGỌC DUNG

Từ khóa

ngộ độc ngộ độc thực phẩm an toàn thực phẩm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn