Gặp biến chứng thẩm mỹ, người phụ nữ "tá hoả" khi cơ sở làm đẹp đã đóng cửa

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ vùng mắt, người phụ nữ 62 tuổi gặp biến chứng nên quay trở lại cơ sở để can thiệp. Khi đến nơi, cơ sở đã đóng cửa, ngưng hoạt động.

Ngày 28-8, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Bệnh sử ghi nhận, một năm trước, L.N.N. (62 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) phẫu thuật vùng mi tại một cơ sở làm đẹp. Sau can thiệp, hai mi dưới của người bệnh bị co kéo, lật ra ngoài, kèm đau rát, chảy nước mắt liên tục.

Sau phẫu thuật, mi mắt bệnh nhân bị co rút và lật ra ngoài.

Khi quay trở lại cơ sở thẩm mỹ, người bệnh mới biết cơ sở đã đóng cửa, không còn hoạt động. Tình trạng khó chịu kéo dài, bệnh nhân tìm đến Bệnh viện Thống Nhất điều trị.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị lật mi dưới hai bên mức độ nặng, mi mắt không còn áp sát nhãn cầu, kèm viêm kết mạc. Kết quả hội chẩn xác định, tình trạng co rút sẹo sau phẫu thuật là nguyên nhân làm biến dạng mi dưới và ảnh hưởng đến chức năng bảo vệ bề mặt nhãn cầu.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật từng bên mắt để giải phóng phần sẹo co rút, ghép da để phục hồi mi dưới. Hiện, sức khỏe người bệnh ổn định, tình trạng thương tổn được kiểm soát và dần phục hồi.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân gặp biến chứng thẩm mỹ.

BSCK1 Trần Minh Mạnh, Khoa Phẫu thuật hàm mặt – tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Thống Nhất, cảnh báo, khi có nhu cầu làm đẹp, người dân cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, bác sĩ được đào tạo đúng chuyên khoa và bảo đảm đầy đủ điều kiện phẫu thuật.

Việc thực hiện tại cơ sở không đủ năng lực chuyên môn có thể gây ra những biến chứng ảnh hưởng lâu dài.

Lật mi không đơn thuần là một biến chứng về thẩm mỹ. Khi mi mắt không khép kín và không áp sát nhãn cầu, bề mặt mắt dễ bị khô, kích ứng và viêm nhiễm. Nếu kéo dài, người bệnh có thể bị tổn thương giác mạc, viêm loét giác mạc, để lại sẹo và làm giảm thị lực.

GIAO LINH