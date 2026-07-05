Báo động hiểm họa từ dịch vụ “làm đẹp tại nhà”

Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây cung cấp dịch vụ truyền trắng da trái phép tại nhà, dẫn đến cái chết thương tâm của một phụ nữ. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng của các ca tai biến do làm đẹp “dạo”.

Trên nhiều hội nhóm tràn ngập các lời rao truyền trắng tại nhà. Ảnh chụp màn hình Facebook

Đủ kiểu làm đẹp nguy hiểm

Nếu phải tìm những hội nhóm hoạt động sôi nổi và đông thành viên nhất trên mạng xã hội hiện nay, câu trả lời chính là: “Chợ đen” sản phẩm làm trắng da. Chỉ cần gõ từ khóa “truyền trắng tại nhà”, “truyền trắng body” trên Facebook, lập tức xuất hiện hàng trăm hội nhóm với quy mô từ vài ngàn đến hàng chục ngàn thành viên.

Tại đây, khi đăng một dòng trạng thái “cần truyền trắng tại nhà”, khách hàng sẽ lập tức bị bủa vây bởi hàng chục tài khoản. Phần lớn trong số đó là các chủ spa, đầu nậu đổ sỉ kem trộn, thuốc truyền trắng. Để tạo lòng tin, họ không tiếc lời tâng bốc các công nghệ mang danh “độc quyền VIP Thụy Sĩ”, tế bào gốc, exosome hay DNA cá hồi… kèm theo những bức ảnh “Before - After” đầy ma lực: một bên đen nhẻm, một bên trắng bóc rợn người chỉ sau một lần cắm kim.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau các vụ bê bối khách hàng tử vong do truyền trắng “chui”, những hội nhóm này bắt đầu hoạt động kín kẽ hơn; việc tiếp cận và đặt lịch không còn dễ dàng như trước.

Đơn cử tại “Hội chia sẻ kinh nghiệm tiêm filler - botox - truyền trắng tận tâm”, một quản trị viên tên P.T.K.A. thường xuyên đăng bài tìm khách. Ngày 3-7, trang cá nhân của người này vẫn cập nhật hình ảnh truyền trắng, tiêm tan mỡ bụng và căng mông cho khách hàng tại TPHCM. Khi biết chúng tôi có nhu cầu, một tài khoản trong nhóm lập tức tiếp cận, chào mời: “Bên em chuyên dòng Thụy Điển Restylane Skinbooster, giá 2,5 triệu đồng/ml/lần. Vào bệnh viện giá phải từ 5-15 triệu đồng, em đến tận nhà nên mới có giá rẻ vậy”. Khi bị dò hỏi về dịch vụ truyền trắng tại nhà, người này cảnh giác, phân trần hiện chỉ nhận khách quen. Theo bảng giá chúng tôi tiếp cận được, dịch vụ này có giá 1-1,2 triệu đồng/lần, dòng VIP từ 2-2,5 triệu đồng/lần với cam kết “trắng như trứng gà bóc” sau 1-2 buổi.

Không dừng lại ở truyền trắng, nhiều chị em hiện còn “phát cuồng” vì dịch vụ tiêm meso bằng PRP (Huyết tương giàu tiểu cầu). Phương pháp này lấy máu khách hàng, quay ly tâm lọc huyết tương rồi tiêm ngược vào cơ thể. Trên mạng xã hội, không khó bắt gặp những video rùng mình: nhân viên spa “tay ngang” thản nhiên rút máu, tiêm chích tại nhà bằng dụng cụ thô sơ, không đảm bảo vô trùng. Qua lời quảng cáo “có cánh”, kỹ thuật y khoa bỗng hóa “thần dược”: tiêm mặt xóa sẹo rỗ; tiêm ngực giúp vòng một căng đầy; tiêm cổ xóa sạch nếp nhăn. Những lời hứa hẹn “cải lão hoàn đồng” vô lý đó được chào mời với giá rẻ mạt, chỉ 2,5-3 triệu đồng/lần.

Ở phân khúc bình dân hơn, một bộ phận khách hàng lại đánh cược mạng sống với các loại nước lột trắng da tự chế. Tại một số chợ truyền thống ở TPHCM như Vườn Chuối, Bàn Cờ, Xóm Chiếu..., nước lột da gắn mác Thái Lan, Việt Nam được bày bán la liệt với giá rẻ giật mình, dao động từ 40.000-150.000 đồng/sản phẩm. Đơn cử như sản phẩm “Golden Essence”, dù được rao là hàng nhập khẩu chính ngạch từ Thái Lan, nhưng bao bì chỉ dán vỏn vẹn chiếc tem giấy mang tên Mai Linh. Tuyệt nhiên không có thông tin đơn vị nhập khẩu hay

Hãy xóa bỏ tâm lý ham rẻ

Bác sĩ CKII Vũ Hữu Thịnh, Trưởng Khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết, thị trường làm đẹp hậu đại dịch Covid-19 đang bùng nổ mạnh mẽ với lượng khách hàng tăng gấp đôi. Tuy nhiên, đi đôi với nhu cầu này là làn sóng hệ lụy từ các quảng cáo thổi phồng trên mạng xã hội, đẩy không ít khách hàng vào bẫy của những bác sĩ tay ngang.

Hệ quả là thời gian qua, bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca tai biến do khách hàng chạy theo trào lưu tự làm đẹp tại nhà hoặc đến các cơ sở làm đẹp trôi nổi. Các tai biến thường gặp nhất liên quan đến dịch vụ tiêm trắng, tiêm meso (bao gồm cả meso thông thường và meso bằng máu tự thân), tiêm filler hay botox. Nhiều người bệnh thậm chí đã tiêm filler, PRP cả chục lần tại các tiệm cắt tóc, spa “chui”; đến khi bị biến chứng gây đau nhức, họ vẫn ngây thơ nghĩ do mình “xui xẻo”. Đáng chú ý, có những “đại gia” sẵn sàng chi hơn 100 triệu đồng để tiêm PRP vào ngực, hoặc bỏ ra tới 100.000USD (gần 2,4 tỷ đồng) cho các sản phẩm “tế bào gốc” gắn mác nhập khẩu nhưng lại hoàn toàn “mù tịt” về thứ đang được đưa vào cơ thể mình.

Theo PGS-TS-BS Lê Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Da liễu TPHCM, các trào lưu làm đẹp bằng đường tiêm truyền hay sử dụng “công nghệ cao” hiện nay phần lớn đang bị quảng cáo sai sự thật hoặc thực hiện trái phép, tiềm ẩn rủi ro khôn lường.

Đối với các dịch vụ làm trắng, Glutathione là hoạt chất được lạm dụng phổ biến nhất. Về y học, đây là chất chống oxy hóa hỗ trợ điều trị ung thư; việc làm trắng thực chất chỉ là tận dụng tác dụng phụ của thuốc. PGS-TS-BS Lê Ngọc Diệp lưu ý, đường tiêm truyền đưa hoạt chất trực tiếp vào tuần hoàn máu giúp trắng nhanh nhưng nguy cơ tai biến lại rất cao. Do đó, Bộ Y tế tuyệt đối không cấp phép cho bất kỳ chỉ định tiêm, truyền tĩnh mạch Glutathione hay các hoạt chất khác nhằm mục đích làm trắng da, và kỹ thuật này bị cấm ngay cả trong môi trường bệnh viện chính quy.

Tương tự, vitamin C truyền tĩnh mạch chỉ được áp dụng tại các cơ sở y tế đủ thẩm quyền để điều trị bệnh lý, hoàn toàn không được chỉ định cho mục đích thẩm mỹ. Bên cạnh đó, thị trường làm đẹp hiện đang bủa vây khách hàng bằng các thuật ngữ thời thượng, nhưng thực tiễn ứng dụng lại hoàn toàn sai lệch. Cụ thể, Việt Nam hiện chưa cho phép sử dụng tế bào gốc trong thẩm mỹ da do quy trình chiết tách vô cùng phức tạp và đắt đỏ. Nhiều cơ sở đang “đánh lận con đen” khái niệm này với PRP (huyết tương giàu tiểu cầu), trong khi PRP không phải là tế bào gốc và bị nghiêm cấm thực hiện tại spa; chỉ các phòng khám chuyên khoa được cấp phép mới được triển khai...

Từ những thực trạng trên, PGS-TS-BS Lê Ngọc Diệp nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không thực hiện các phương pháp làm đẹp xâm lấn tại nhà hay các spa thông thường để tránh rước họa vào thân. Việc chăm sóc tại nhà chỉ nên dừng ở bước bôi thoa dưỡng da cơ bản; đồng thời, các cơ sở thẩm mỹ phải nghiêm túc tuân thủ pháp luật, hoạt động đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép.

NGUYỄN HOA LÀI